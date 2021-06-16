 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июня

15 июня

Популярное

В Улан-Удэ прошло празднование явления иконы Божией Матери

В Улан-Удэ прошло празднование явления иконы Божией Матери
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Святой образ прославился многочисленными чудесами и знамениями милости Божией к людям, отмечают в епархии

16 июня в Улан-Удэ прошло празднование явления чудотворной иконы Божией Матери, именуемой Одигитрия Югская (1615 год). Её явление произошло в Псково-Печерском монастыре в 1615 году схимонаху Дорофею.

- Святой образ прославился многочисленными чудесами и знамениями милости Божией к людям. Некогда Матерь Божия обещала преподобному Дорофею даровать спокойное, мирное и благоденственное житие. Об этих же дарованиях ныне молятся Божией Матери перед Её Чудотворной иконой, сохранившейся до наших дней, - отметили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Торжественные богослужения в Свято-Одгитриевском соборе Улан-Удэ возглавил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. Владыке митрополиту сослужило соборное духовенство.

- В канун праздника чтимый образ Царицы Небесной, украшенный цветами, был установлен на средине собора. Всенощное бдение с литией возглавил митрополит Иосиф. За богослужением духовенством был прочитан акафист Югской иконе Пресвятой Богородицы и пропето величание, - рассказали в пресс-службе епархии.

В сам день праздника митрополит Иосиф возглавил совершение Божественной литургии в том же храме. По окончании литургии духовенством было совершено молебное пение перед чтимым образом Богородицы. Владыкой Иосифом было прочитано Евангелие и молитва Царице Небесной.

- Духовенство по поданным запискам помянуло имена многих людей, испрашивая им благодатную помощь Пречистой Владычицы, ведь Матерь Божия дала обетование преподобному Дорофею и веками исполняла его – помогать устраивать тихую, мирную, спокойную и благополучную жизнь всем, к Ней прибегающим и молящимся пред Пречистым Её образом, - продолжили в епархии.

По завершении молебного пения архипастырь обратился к собравшимся в храме со словом.
православие праздник
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье ввели дистанционную регистрацию безработных
В Забайкалье ввели дистанционную регистрацию безработных
Общество, 16.06.2021
Информацию по начислению пособия по безработице можно просмотреть в личном кабинете специального портала
В Улан-Удэ показали, как чистят ливневые канализации
В Улан-Удэ показали, как чистят ливневые канализации
Общество, 16.06.2021
В этом году в мусоре после очистки каналов часто находят медицинские маски
Жителя Иркутской области оштрафовали за оскорбление полицейского
Жителя Иркутской области оштрафовали за оскорбление полицейского
Общество, 16.06.2021
Мужчина оскорбил сотрудника полиции, будучи пьяным
«Настоящий ад»: Улан-удэнцы жалуются на очереди в ковидном центре
«Настоящий ад»: Улан-удэнцы жалуются на очереди в ковидном центре
Общество, 16.06.2021
Горожане вынуждены ждать в очередях несколько часов
Полиция Бурятии выставит дополнительные посты на Байкале
Полиция Бурятии выставит дополнительные посты на Байкале
Общество, 16.06.2021
В Бурятии стартовала операция «Курорт-2021»
В Бурятии резко вырос спрос на вакцинацию от COVID-19
В Бурятии резко вырос спрос на вакцинацию от COVID-19
Общество, 16.06.2021
План по вакцинации выполнен на 44 %
В Улан-Удэ начали строить парк «Патриот»
В Улан-Удэ начали строить парк «Патриот»
Общество, 16.06.2021
Военно-патриотический парк «Патриот» появится на острове Комсомольский
В Бурятии 13 соцучреждений перешли на тотальную изоляцию
В Бурятии 13 соцучреждений перешли на тотальную изоляцию
Общество, 16.06.2021
11 из них до недавнего времени функционировали в обычном режиме
Житель Бурятии запечатлел медведицу с озорными медвежатами
Житель Бурятии запечатлел медведицу с озорными медвежатами
Общество, 16.06.2021
Медвежата увлеклись игрой и забрались на дерево. ВИДЕО
В Бурятии врачи рассказали о кровохаркании при коронавирусе
В Бурятии врачи рассказали о кровохаркании при коронавирусе
Общество, 16.06.2021
В редких случаях у больных ковидом может возникнуть даже спутанность сознания
В Бурятии запечатлели косулю с уникальными рогами
В Бурятии запечатлели косулю с уникальными рогами
Общество, 16.06.2021
Один рог у косули состоит как бы из двух полноценных рогов. ВИДЕО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^