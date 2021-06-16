В Улан-Удэ прошло празднование явления иконы Божией Матери

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Святой образ прославился многочисленными чудесами и знамениями милости Божией к людям, отмечают в епархии



16 июня в Улан-Удэ прошло празднование явления чудотворной иконы Божией Матери, именуемой Одигитрия Югская (1615 год). Её явление произошло в Псково-Печерском монастыре в 1615 году схимонаху Дорофею.



- Святой образ прославился многочисленными чудесами и знамениями милости Божией к людям. Некогда Матерь Божия обещала преподобному Дорофею даровать спокойное, мирное и благоденственное житие. Об этих же дарованиях ныне молятся Божией Матери перед Её Чудотворной иконой, сохранившейся до наших дней, - отметили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



Торжественные богослужения в Свято-Одгитриевском соборе Улан-Удэ возглавил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. Владыке митрополиту сослужило соборное духовенство.



- В канун праздника чтимый образ Царицы Небесной, украшенный цветами, был установлен на средине собора. Всенощное бдение с литией возглавил митрополит Иосиф. За богослужением духовенством был прочитан акафист Югской иконе Пресвятой Богородицы и пропето величание, - рассказали в пресс-службе епархии.



В сам день праздника митрополит Иосиф возглавил совершение Божественной литургии в том же храме. По окончании литургии духовенством было совершено молебное пение перед чтимым образом Богородицы. Владыкой Иосифом было прочитано Евангелие и молитва Царице Небесной.



- Духовенство по поданным запискам помянуло имена многих людей, испрашивая им благодатную помощь Пречистой Владычицы, ведь Матерь Божия дала обетование преподобному Дорофею и веками исполняла его – помогать устраивать тихую, мирную, спокойную и благополучную жизнь всем, к Ней прибегающим и молящимся пред Пречистым Её образом, - продолжили в епархии.



По завершении молебного пения архипастырь обратился к собравшимся в храме со словом.

