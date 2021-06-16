Святой образ прославился многочисленными чудесами и знамениями милости Божией к людям, отмечают в епархии
16 июня в Улан-Удэ прошло празднование явления чудотворной иконы Божией Матери, именуемой Одигитрия Югская (1615 год). Её явление произошло в Псково-Печерском монастыре в 1615 году схимонаху Дорофею.
- Святой образ прославился многочисленными чудесами и знамениями милости Божией к людям. Некогда Матерь Божия обещала преподобному Дорофею даровать спокойное, мирное и благоденственное житие. Об этих же дарованиях ныне молятся Божией Матери перед Её Чудотворной иконой, сохранившейся до наших дней, - отметили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Торжественные богослужения в Свято-Одгитриевском соборе Улан-Удэ возглавил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. Владыке митрополиту сослужило соборное духовенство.
- В канун праздника чтимый образ Царицы Небесной, украшенный цветами, был установлен на средине собора. Всенощное бдение с литией возглавил митрополит Иосиф. За богослужением духовенством был прочитан акафист Югской иконе Пресвятой Богородицы и пропето величание, - рассказали в пресс-службе епархии.
В сам день праздника митрополит Иосиф возглавил совершение Божественной литургии в том же храме. По окончании литургии духовенством было совершено молебное пение перед чтимым образом Богородицы. Владыкой Иосифом было прочитано Евангелие и молитва Царице Небесной.
- Духовенство по поданным запискам помянуло имена многих людей, испрашивая им благодатную помощь Пречистой Владычицы, ведь Матерь Божия дала обетование преподобному Дорофею и веками исполняла его – помогать устраивать тихую, мирную, спокойную и благополучную жизнь всем, к Ней прибегающим и молящимся пред Пречистым Её образом, - продолжили в епархии.
По завершении молебного пения архипастырь обратился к собравшимся в храме со словом.
В Улан-Удэ прошло празднование явления иконы Божией Матери
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