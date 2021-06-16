Илья Жибалов проиграл французу
В городе Самоков в Болгарии проходит первенство Европы среди юношей до 18 лет по спортивной борьбе. Вольник из Бурятии Илья Жибалов, выступающий в весовой категории до 110 кг, дошёл до финала.
В 1/8 Илья выиграл у Миланома Гелленома из Венгрии. На пути к финалу Жибалов одержал победы за явным преимуществом над Эдвардом Штоллем (Германия) и Ксавьером Камински (Польша).
В последнем поединке первенства Европы Илья встретился с французским атлетом Леваном Лагвилава, который оказался сильнее. Жибалов проиграл со счётом 11:1 и завоевал серебряную медаль.
Бронзовые медали в этой весовой категории взяли спортсмен из Турции Хакан Буюкчингиль и венгр Милан Геллен.
В федерации спортивной борьбы России сообщили, что 15 июня в турнире борцов вольного стиля россияне завоевали четыре награды – два золото, серебро и бронзу. Серебро у Ильи Жибалова, золото у Марата Фадзаева и Амаля Джандубаева, бронза у Анзора Мажидова. 16 июня будет разыграно ещё пять комплектов наград, и в каждом весе представитель России будет бороться за золото.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в марте Илья Жибалов завоевал бронзовую медаль первенства России до 18 лет. После победы в схватке за бронзу Илья показал традиционный в Бурятии «танец орла».
Борец из Бурятии взял серебро на первенстве Европы
Общество, Фото:
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