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Борец из Бурятии взял серебро на первенстве Европы

Борец из Бурятии взял серебро на первенстве Европы
Общество,  Фото:предоставлено РСШОР
Илья Жибалов проиграл французу

В городе Самоков в Болгарии проходит первенство Европы среди юношей до 18 лет по спортивной борьбе. Вольник из Бурятии Илья Жибалов, выступающий в весовой категории до 110 кг, дошёл до финала.

В 1/8 Илья выиграл у Миланома Гелленома из Венгрии. На пути к финалу Жибалов одержал победы за явным преимуществом над Эдвардом Штоллем (Германия) и Ксавьером Камински (Польша).

В последнем поединке первенства Европы Илья встретился с французским атлетом Леваном Лагвилава, который оказался сильнее. Жибалов проиграл со счётом 11:1 и завоевал серебряную медаль.

Бронзовые медали в этой весовой категории взяли спортсмен из Турции Хакан Буюкчингиль и венгр Милан Геллен.

В федерации спортивной борьбы России сообщили, что 15 июня в турнире борцов вольного стиля россияне завоевали четыре награды – два золото, серебро и бронзу. Серебро у Ильи Жибалова, золото у Марата Фадзаева и Амаля Джандубаева, бронза у Анзора Мажидова. 16 июня будет разыграно ещё пять комплектов наград, и в каждом весе представитель России будет бороться за золото.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в марте Илья Жибалов завоевал бронзовую медаль первенства России до 18 лет. После победы в схватке за бронзу Илья показал традиционный в Бурятии «танец орла».
спорт вольная борьба первенство Европы
 
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