На пути к финалу бурятский спортсмен одержал уверенные победы
В городе Самоков в Болгарии проходит первенство Европы по вольной борьбе среди юношей до 18 лет.
Спортсмен из Бурятии Илья Жибалов, выступающий в весовой категории 110 кг, вышел в финал, сообщается в группе «Борцы Бурятии».
В 1/8 финала Илья одержал победу над венгром Миланом Гелленом (5:3). На пути к финалу Жибалов одержал победы за явным преимуществом над Эдвардом Штоллем (Германия) и Ксавьером Камински (Польша).
В финале первенства Европы ему будет противостоять французский атлет Леван Лагвилава.
Финальные поединки начнутся сегодня в 23:00 по улан-удэнскому времени.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в марте Илья Жибалов завоевал бронзовую медаль первенства России до 18 лет. После победы в схватке за бронзу Илья показал традиционный в Бурятии «танец орла».
Борец из Бурятии вышел в финал первенства Европы
Общество, Фото:
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