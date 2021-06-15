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Борец из Бурятии вышел в финал первенства Европы

Борец из Бурятии вышел в финал первенства Европы
Общество,  Фото:предоставлено РСШОР
На пути к финалу бурятский спортсмен одержал уверенные победы

В городе Самоков в Болгарии проходит первенство Европы по вольной борьбе среди юношей до 18 лет.

Спортсмен из Бурятии Илья Жибалов, выступающий в весовой категории 110 кг, вышел в финал, сообщается в группе «Борцы Бурятии».

В 1/8 финала Илья одержал победу над венгром Миланом Гелленом (5:3). На пути к финалу Жибалов одержал победы за явным преимуществом над Эдвардом Штоллем (Германия) и Ксавьером Камински (Польша).

В финале первенства Европы ему будет противостоять французский атлет Леван Лагвилава.

Финальные поединки начнутся сегодня в 23:00 по улан-удэнскому времени.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в марте Илья Жибалов завоевал бронзовую медаль первенства России до 18 лет. После победы в схватке за бронзу Илья показал традиционный в Бурятии «танец орла».
спорт вольная борьба первенство Европы
 
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