В СИЗО в Улан-Удэ провели конкурс пирогов

Также состоялись спортивные соревнования
В СИЗО в Улан-Удэ отпраздновали День России, сообщили в УФСИН по Бурятии.
Среди несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых сотрудники психологической лаборатории провели конкурс изготовления поделок. Сотрудники группы по воспитательной работе провели с подростками турнир по шашкам и соревнования по подтягиванию.
В отряде хозяйственного обслуживания среди женщин был проведён конкурс на лучшую выпечку пирога с государственной символикой.
Сборные команды из осужденных мужчин и женщин отряда приняли участие в соревнованиях по волейболу.
Также осуждённые посетили интерактивную экскурсию по Третьяковской галерее.
В День России по сети кабельного телевидения транслировались патриотические видеоролики и фильмы.
Конкурс состоялся в честь Дня России
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с церемонии награждения военных медиков
Также состоялись спортивные соревнования
Сейчас дорожники устанавливают бордюрные камни
Возбуждено административное дело
Заражаются беременные пациентки преимущественно от своих близких
Медведица и её детёныши прошли по территории кордона инспекторов нацпарка
В стационарах и амбулаторно лечатся почти 10,5 тысяч жителей Бурятии
Современное здание школы №40 построили взамен снесённого
Борис Галкин сыграет роль дедушки в новом бурятском фильме
Активисты рассказали о том, какие преимущества есть у доноров
В Этнографическом музее недавно родила самка манула
Сборную Бурятию представляли шесть спортсменов
Последний пожар был в воскресенье
Иск в суд подал прокурор района