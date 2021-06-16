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В СИЗО в Улан-Удэ провели конкурс пирогов

В СИЗО в Улан-Удэ провели конкурс пирогов
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Также состоялись спортивные соревнования

В СИЗО в Улан-Удэ отпраздновали День России, сообщили в УФСИН по Бурятии.

Среди несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых сотрудники психологической лаборатории провели конкурс изготовления поделок. Сотрудники группы по воспитательной работе провели с подростками турнир по шашкам и соревнования по подтягиванию.

В отряде хозяйственного обслуживания среди женщин был проведён конкурс на лучшую выпечку пирога с государственной символикой.

Сборные команды из осужденных мужчин и женщин отряда приняли участие в соревнованиях по волейболу.



Также осуждённые посетили интерактивную экскурсию по Третьяковской галерее.

В День России по сети кабельного телевидения транслировались патриотические видеоролики и фильмы. 


СИЗО конкурс день России
 
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