В СИЗО в Улан-Удэ провели конкурс пирогов













В СИЗО в Улан-Удэ отпраздновали День России, сообщили в УФСИН по Бурятии.Среди несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых сотрудники психологической лаборатории провели конкурс изготовления поделок. Сотрудники группы по воспитательной работе провели с подростками турнир по шашкам и соревнования по подтягиванию.В отряде хозяйственного обслуживания среди женщин был проведён конкурс на лучшую выпечку пирога с государственной символикой.Сборные команды из осужденных мужчин и женщин отряда приняли участие в соревнованиях по волейболу.Также осуждённые посетили интерактивную экскурсию по Третьяковской галерее.В День России по сети кабельного телевидения транслировались патриотические видеоролики и фильмы.