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На Левом берегу в Улан-Удэ строят дорогу к амбулатории

На Левом берегу в Улан-Удэ строят дорогу к амбулатории
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Сейчас дорожники устанавливают бордюрные камни

К новой амбулатории в микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ строят подъездные пути. Территория уже распланирована, сейчас дорожники устанавливают бордюрные камни для пешеходной дорожки. Затем подъездную дорогу заасфальтируют, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

– Важным этапом при благоустройстве является хорошее освещение. Поэтому после обустройства подъездных путей установим фонари. Отмечу, здесь рядом с амбулаторией ремонтируют длинный участок дороги на ул. Магистральная, – сказал первый заместитель руководителя администрации Советского района Улан-Удэ Владислав Дармаев.

Амбулатория общей площадью 565 кв.метров по ул. Покровская, 34 А открылась меньше месяца назад. В новом здании расположены процедурный и прививочный кабинеты, кабинет забора анализов, дневной стационар на пять коек, доврачебный кабинет со смотровым кабинетом, кабинет функциональной диагностики, комната матери и ребенка, аптечный пункт, а также служебные помещения.

– Мы с радостью ждали его открытия. Старое здание амбулатории в Солдатском не соответствовало никаким санитарным правилам и нормам. Это здание шикарное, оборудование хорошее. Игра стоила свеч. Остается ещё один вопрос – укомплектование врачебными кадрами. Сейчас врачей не хватает, – отметила местная жительница Ирина.

После спада заболеваемости коронавирусом на обслуживание участка выйдет дополнительный персонал.

На территории Левобережной части Улан-Удэ в течение последних трёх лет сохраняется положительный прирост населения на 150-200 человек ежегодно. Ожидается, что к 2024 году здесь будет проживать около 15 тысяч человек.

амбулатория
 
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