В Бурятии активисты ОНФ поделились кровью

Общество, Фото: ОНФ в Бурятии

Активисты рассказали о том, какие преимущества есть у доноров



Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии вместе с участниками команды «Молодёжка ОНФ» поддержали всероссийскую акцию #ОставайсяДонором. В Бурятской республиканской станции переливания крови общественники сдали кровь. Они также рассказали о пользе донорства на личных страницах в соцсетях. Акцию приурочили ко Всемирному дню донора крови.



Представители ОНФ отметили, что быть донором – это особая гражданская позиция. Ведь каждый донор обязан следить за здоровьем, а потому должен вести здоровый образ жизни, не злоупотреблять алкоголем.



- Быть донором в современном мире – это почётно и важно. В 2021 году Всемирный день донора прошёл под лозунгом «Сдавайте кровь – пусть в мире пульсирует жизнь!». Человеческая жизнь бесценна и участие каждого в её спасении бесценно. Сдавайте кровь, делайте этот мир лучше. Быть донором – это классно, это значит стать частью одной большой семьи. Именно сейчас в период сложной ситуации с ростом заболеваемости COVID-19 необходима поддержка и помощь в виде донорства. Это реальная бескорыстная помощь не только нуждающимся больным, но и медикам, – отметила активист ОНФ в Бурятии Снежана Потапова.



Всемирный день донора крови отмечается 14 июня.



Донором может стать здоровый гражданин России от 18 лет с весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донорству. Для этого понадобятся только паспорт, СНИЛС и результат флюорографии.

У донорства есть преимущества. Например, благодаря регулярной сдаче крови человек получает информацию о состоянии своего здоровья. Существует специальное мобильное приложение «Служба крови», которое позволяет отследить свои анализы, узнать о давлении, составе крови, гемоглобине и других параметрах, получить данные по скринингу маркеров на различные инфекции, в том числе на ВИЧ и гепатит. Кроме того, доноры имеют дополнительных два дня отдыха на работе и учёбе, а также получают дополнительные меры социальной поддержки.



Существует и отдельный вид донорства, когда человек сдаёт кровь для самого себя. То есть в экстренном случае, если в больнице понадобится переливание крови, то донору будет перелита его собственная кровь, которую он сдавал заранее.



