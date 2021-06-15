В Улан-Удэ Русский драмтеатр завершил сезон «Звёздным мальчиком»

Общество, Фото: Александра Данилова

Сезон закрылся досрочно из-за разрастания коронавируса



11 июня на сцене Государственного русского драматического театра имени Бестужева прошла премьера восстановленного детского спектакля «Звездный мальчик» (6+) по мотивам сказки Оскара Уайльда. С 12 июня в Бурятии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом закрыли все театры и кинотеатры. Поэтому «Звёздный мальчик» стал последним спектаклем в 92-м театральном сезоне, сообщили в пресс-службе театра.



Сказочный спектакль «Звёздный мальчик» по мотивам произведения Оскара Уайльда был поставлен в 2013 году в рамках новогодней кампании. Тогда постановка получила большое количество восторженных отзывов. Однако в связи с отъездом артиста, исполнявшего главную роль, спектакль долгое время не игрался.



Руководство театра приняло решение восстановить популярную у зрителей сказку. Сейчас звёздного мальчика играют молодые актёры Дмитрий Тарбеев и Роман Гаврилов, а театр представил зрителям обновлённую версию постановки, премьера которой прошла 11 июня.



«Звёздный мальчик» – особенное произведение в творчестве Оскара Уайльда. Сказка знаменитого писателя философична, полна глубокого смысла и трогательна. Перенести на сцену грустную историю о мальчике-сироте, упавшем со звезды, задача не из лёгких. Но режиссёру Артему Баскакову удалось сохранить содержание, расставить акценты и сделать нежный и очень красивый спектакль о сострадании, о преодолении в себе зла и настоящей любви…



В спектакле сценическое пространство, придуманное художником Михаилом Кукушкиным, превращается в сказочный мир – фантастическую, замёрзшую, застывшую под тяжестью льда планету. Дополняют его необычные костюмы художника Анастасии Шенталинской, а романтичную и поэтичную атмосферу создают музыка и песни Дарьи Баскаковой.



«Звёздный мальчик» стал финальным аккордом короткого 92-го сезона. С 12 июня Русский драмтеатр приостановил работу с участием зрителей, а с 1 июля уходит в ежегодный отпуск. События последних недель, связанные с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в республике, не позволили коллективу провести традиционное закрытие театрального сезона.

