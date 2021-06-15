Юнармейцы посетили музей боевой славы в Бурятии

В музее находятся экспонаты времён Великой Отечественной войны, а также современных военных конфликтов



Школьники и юнармейцы посетили музей боевой славы танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии.



В музее боевой славы соединения ребятам продемонстрировали экспонаты времён Великой Отечественной войны и других военных конфликтах, где соединения принимали непосредственное участие.



Представители командования соединения провели экскурсию и подробно рассказали об экспонатах музея и историю того, откуда и кем были привезены эти экспонаты.



В музее ребята увидели экипировку, предметы быта, исторические фотографии, образцы стрелкового оружия, и современные образцы оружия, стоящие на вооружении в Вооружённых Силах.



Помимо этого, ребята посетили столовую соединения, казармы и ознакомились с бытовыми условиями, элементами распорядка дня и повседневной деятельности военнослужащих.



Также старшеклассникам объяснил порядок поступления в вузы минобороны России, рассказали о перспективах военной карьеры, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

