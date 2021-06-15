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Юнармейцы посетили музей боевой славы в Бурятии

Юнармейцы посетили музей боевой славы в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В музее находятся экспонаты времён Великой Отечественной войны, а также современных военных конфликтов

Школьники и юнармейцы посетили музей боевой славы танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии.

В музее боевой славы соединения ребятам продемонстрировали экспонаты времён Великой Отечественной войны и других военных конфликтах, где соединения принимали непосредственное участие.

Представители командования соединения провели экскурсию и подробно рассказали об экспонатах музея и историю того, откуда и кем были привезены эти экспонаты.

В музее ребята увидели экипировку, предметы быта, исторические фотографии, образцы стрелкового оружия, и современные образцы оружия, стоящие на вооружении в Вооружённых Силах.

Помимо этого, ребята посетили столовую соединения, казармы и ознакомились с бытовыми условиями, элементами распорядка дня и повседневной деятельности военнослужащих.

Также старшеклассникам объяснил порядок поступления в вузы минобороны России, рассказали о перспективах военной карьеры, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. 
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