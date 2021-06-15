В музее находятся экспонаты времён Великой Отечественной войны, а также современных военных конфликтов
Школьники и юнармейцы посетили музей боевой славы танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии.
В музее боевой славы соединения ребятам продемонстрировали экспонаты времён Великой Отечественной войны и других военных конфликтах, где соединения принимали непосредственное участие.
Представители командования соединения провели экскурсию и подробно рассказали об экспонатах музея и историю того, откуда и кем были привезены эти экспонаты.
В музее ребята увидели экипировку, предметы быта, исторические фотографии, образцы стрелкового оружия, и современные образцы оружия, стоящие на вооружении в Вооружённых Силах.
Помимо этого, ребята посетили столовую соединения, казармы и ознакомились с бытовыми условиями, элементами распорядка дня и повседневной деятельности военнослужащих.
Также старшеклассникам объяснил порядок поступления в вузы минобороны России, рассказали о перспективах военной карьеры, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Юнармейцы посетили музей боевой славы в Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
При этом мужчина понимал, что мать является инвалидом и не может оказать ему сопротивление
В музее находятся экспонаты времён Великой Отечественной войны, а также современных военных конфликтов
Более двух тысяч военных массированным огнём ликвидировали условного противника
Общий призовой фонд составляет 20 миллионов
В Роспотребнадзоре заявили о «крайне неблагополучной» ситуации в Бурятии
Дом оказался с такими дефектами, что продувался насквозь
Представители Бурятии успешно съездили на турнир «Наши надежды»
Разница с действующим графиком составит до 1,5 часов
Столбик термометра опустится до -2
Нынешние пациенты всё чаще нуждаются в кислородной поддержке
Рабочие выполнили ямочный ремонт четырёхкилометровой дороги
О тревожной ситуации рассказала глава минздрава Бурятии
Горожане недоумевают, где им дышать свежим воздухом и отдыхать
Саженцы посадили у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны
В республике подвели итоги операции «Мотоцикл»