В Бурятии выбрали лучший хоровой коллектив

Гран-при конкурса завоевал еравнинский ансамбль



В Бурятии состоялась республиканская хоровая ассамблея. Она была посвящена 80-летию со дня рождения композитора Анатолия Андреева, автора музыки гимна республики, сообщили в министерстве культуры Бурятии.



Обладателем Гран-при республиканской хоровой ассамблеи стал народный ансамбль песни и танца «Ярууна» из села Сосново-Озёрское Еравнинского района (руководитель Людмила Черепанова).



Званий лауреатов III степени удостоены коллективы:



- в номинации «Народный хор» – народный хор «Моё тепло», районный методический культурно-досуговый центр «Мир» (руководитель Дарисурун Цоктоева)



- в номинации «Вокальный ансамбль» – народный фольклорный коллектив «Алтаргана», Энхэ-Талинский сельский клуб (руководитель Наталья Зандакова).



Лауреаты II степени:



- номинация «Народный хор» – народный фольклорный ансамбль «Тоонто», Центр культуры и досуга Улан-Удэ (руководитель Бутит Долгорова)



- номинация «Академический хор» – народный ансамбль песни и танца «Ургы», районный дом культуры «Одон», Кижингинский район (руководитель Александр Базаров)



- номинация «Вокальный ансамбль» – вокальный ансамбль ветеранов «Вдохновение», районный методический культурно-досуговый центр «Мир» (руководитель Татьяна Бадмаева)



Лауреаты I степени:



- номинация «Народный хор» – народный хор русской песни «Сударушка», Сотниковский дом культуры (руководитель Иван Федотов)



- номинация «Академический хор» – камерный хор «Ариг Ус», республиканский центр народного творчества (руководитель Вера Мантатова)



- номинация «Вокальный ансамбль» – народный ансамбль песни «Баян Тугад», районный методический культурно-досуговый центр «Мир» (руководитель Татьяна Бадмаева)

