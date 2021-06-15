Гран-при конкурса завоевал еравнинский ансамбль
В Бурятии состоялась республиканская хоровая ассамблея. Она была посвящена 80-летию со дня рождения композитора Анатолия Андреева, автора музыки гимна республики, сообщили в министерстве культуры Бурятии.
Обладателем Гран-при республиканской хоровой ассамблеи стал народный ансамбль песни и танца «Ярууна» из села Сосново-Озёрское Еравнинского района (руководитель Людмила Черепанова).
Званий лауреатов III степени удостоены коллективы:
- в номинации «Народный хор» – народный хор «Моё тепло», районный методический культурно-досуговый центр «Мир» (руководитель Дарисурун Цоктоева)
- в номинации «Вокальный ансамбль» – народный фольклорный коллектив «Алтаргана», Энхэ-Талинский сельский клуб (руководитель Наталья Зандакова).
Лауреаты II степени:
- номинация «Народный хор» – народный фольклорный ансамбль «Тоонто», Центр культуры и досуга Улан-Удэ (руководитель Бутит Долгорова)
- номинация «Академический хор» – народный ансамбль песни и танца «Ургы», районный дом культуры «Одон», Кижингинский район (руководитель Александр Базаров)
- номинация «Вокальный ансамбль» – вокальный ансамбль ветеранов «Вдохновение», районный методический культурно-досуговый центр «Мир» (руководитель Татьяна Бадмаева)
Лауреаты I степени:
- номинация «Народный хор» – народный хор русской песни «Сударушка», Сотниковский дом культуры (руководитель Иван Федотов)
- номинация «Академический хор» – камерный хор «Ариг Ус», республиканский центр народного творчества (руководитель Вера Мантатова)
- номинация «Вокальный ансамбль» – народный ансамбль песни «Баян Тугад», районный методический культурно-досуговый центр «Мир» (руководитель Татьяна Бадмаева)
В Бурятии выбрали лучший хоровой коллектив
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