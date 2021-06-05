У них изъяты спиленный лес, транспорт и бензопилы
4 июня ночью в лесу - в 4 километрах от села Тодогто Заиграевского района, задержаны жители посёлка Нижние Тальцы, 33 и 40 лет, ранее не судимые. Они совершили незаконную рубку сосны объёмом 4,8 кубометров.
Возбуждено уголовное дело. С места происшествия изъяты спиленный лес, автотранспорт и бензопилы.
В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Помимо уголовной ответственности, они будут привлечены к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии ночью поймали «чёрных лесорубов»
Общество, Фото:
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