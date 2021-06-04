Вековой юбилей отметила одна из старейших библиотек Бурятии

Общество, Фото: минкультуры РБ

В 2021 году исполнилось сто лет центральной районной библиотеке посёлка Нижнеангарск



28 мая отмечался вековой юбилей центральной районной библиотеки посёлка Нижнеангарск – одной из старейших в Бурятии. Главным подарком библиотеке стал сертификат на 100 тысяч рублей на комплектование литературой от главы района, сообщили в минкультуры Бурятии.



В 1921 году была открыта изба-читальня, которая и явилась началом культурно-просветительной работы Северобайкалья. В 30-е годы прошлого столетия Северо-Байкальский район отставал в развитии культурного образования. Из общего числа жителей грамотность тунгусов составляла 10-15%, русских – 36%. В задачи избы-читальни входило «политическое и интернациональное воспитание середняков, колхозных масс и бедноты».



Особое внимание уделялось распространению периодической печати. Для этого создавались бригады подворного обхода. Их цель – распространить две газеты на три двора.



В конце тридцатых годов изба читальня была переименована в Козловскую библиотеку по названию села Козлово (позднее – посёлок Нижнеангарск). В 1946 году библиотеке, находящейся в здании Дома культуры, присвоили статус аймачной. Уделялось большое внимание детям: в период полевых работ и ловли рыбы проводились громкие читки.



В 50-60-е годы появился свободный доступ к книжному фонду. Проводилось множество массовых мероприятий, в которых принимали активное участие работники Дома культуры, музыкальные школы, интеллигенция посёлка Нижнеангарск. Перед библиотекой стоит задача – донести библиотечную книгу до каждой семьи, которая к концу 60-х годов была выполнена.



70-80-е годы – это особые годы для библиотеки – начало строительства Байкало-Амурской магистрали. Огромный приток читателей в библиотеку, бесконечные командировки сотрудников по трассе БАМа с передвижными библиотеками. Начиналась централизация библиотек района.



Библиотека, развиваясь вместе с поколениями своих читателей, прошла путь от избы читальни до современного информационного центра.

