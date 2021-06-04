Возле аэропорта запустят систему фиксации нарушений, связанных с парковкой
В аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ со следующей недели начинает работать мобильная система «Паркон». Она будет фиксировать нарушения перед привокзальной площадью аэропорта. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.
- Все знаки, установленные перед привокзальной площадью, внесены в план организации дорожного движения и узаконены. Оборудование передано на баланс министерства имущества Республики Бурятия, и также абсолютно законно. Поэтому во избежание штрафов убедительная просьба: не оставлять ваши машины под знаками и на проезжей части перед привокзальной площадью аэропорта, - отметил он.
Одни пользователи не одобрили нововведение, другие поддержали:
«Ещё больше штрафов, больших и разных. Ваша бесплатная парковка находится нечеловечески далеко»
«Всё для людей»
«Отлично! Молодцы! Спасибо, Дмитрий. Этот бардак нужно было ликвидировать. Понаставят так, что до вип-терминала не доехать»
«Как быть встречающим, если рейсы задерживаются? Сделайте больший интервал времени для бесплатного нахождения на парковке аэропорта»
«Зачем нужна парковка в аэропорту? Вышел из такси и топайте в бизнес-зал завтракать, а провожающие пусть едут домой и не нужно устраивать показательный обезьянник у входа на досмотр».
В марте 2017 года стоимость разовой парковки с 12-й по 30-ю минуту, а также каждых последующих 30 минут была увеличена с 70 до 100 рублей. При этом альтернативы у пассажиров аэропорта нет: если раньше можно было припарковаться недалеко от аэропорта, теперь здесь висят запрещающие знаки. В 2018 году ситуацию рассмотрело Бурятское УФАС. Тогда усматривались признакам злоупотребления предприятием доминирующим положением. Однако в итоге производство по делу было закрыто.
Около аэропорта Улан-Удэ поставят камеры для сбора штрафов
Общество, Фото:
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