6 июня ей предстоит бороться за «золото» с представительницами Германии
Спортсменка из Бурятии Светлана Гомбоева в составе сборной страны поборется на чемпионате Европы по стрельбе из лука за золотую медаль. Российская женская команда, в составе которой выступает Светлана вместе с Еленой Осиповой и Ксенией Перовой, заявила о себе ещё в квалификационном раунде. Лучницы набрали 2000 баллов и установили новый рекорд Европы.
В 1/8 финала российская команда со счётом 6:0 обошла команду Финляндии, в четверть финале – команду Италии (5 (28):4(26)), а в полуфинале континентального чемпионата со счётом 6:2 выиграла у украинской команды.
В матче за «золото», который пройдёт 6 июня, лучницы встретятся с представительницами Германии.
Тренируют спортсменку Константин и Гэрэлма Эрдыниевы, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Напомним, 23 мая Светлана Гомбоева выиграла в личном первенстве на втором этапе Кубка мира по стрельбе из лука «Hyundai 2021». Также она была признана лучшей лучницей турнира.
Лучница из Бурятии вышла в финал чемпионата Европы
Общество, Фото:
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