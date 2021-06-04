У животного были множественные глубокие рваные раны
В Забайкальском крае в конце апреля на ветеринарную станцию обратилась жительница города Хилка. На её козу по кличке Зина напали собаки, и животному срочно нужна ветпомощь. Об этом рассказала ветеринарный врач Хилокского района Зинаида Зимина.
- По приезду в хозяйство коза находилась в очень тяжёлом состоянии. Обнаружены множественные глубокие рваные раны задних конечностей, вымени, половых органов. Сразу же была оказана помощь, - пояснила ветврач.
На протяжении двух часов ветеринар обрабатывала места укусов и накладывала швы. После операции три дня подряд Зинаида Зимина ездила к раненной козе. Животному обрабатывали швы и меняли повязки, а также ставили антибиотики, витамины и обезболивающий препарат.
Лечение помогло козе. Через пару дней Зина начала сама вставать. После полного выздоровления ветспециалисты Хилокской станции по борьбе с болезнями животных проведут ветеринарно-профилактические мероприятия как козы, так и всех сельхозживотных в хозяйстве. Будет исследована кровь и поставлена вакцина от сибирской язвы, сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
В Забайкалье ветеринар выходил козу после нападения собак
Общество, Фото:
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