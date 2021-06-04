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SuperJob: 3% россиян предпочитают отдых на Байкале

SuperJob: 3% россиян предпочитают отдых на Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Чем выше доход респондентов, тем чаще они считают, что идеальный отпуск возможен только за рубежом

Россияне чаще считают, что идеальный отпуск — это отдых за рубежом, а не в России. На первом месте в списке желанных стран — Турция, Италия, Испания и Таиланд. Среди российских направлений больше всего предпочитают курорты Краснодарского края, Крыма и Санкт-Петербург. Таковы данные опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

По мнению 42% респондентов, идеальный отпуск — это отпуск за рубежом. Знаменитые на весь мир достопримечательности, чистые пляжи, красивые отели и отличный сервис — судя по комментариям, именно это привлекает россиян в заграничных поездках. Каждый третий опрошенный (34%) сообщил, что для него лучший отпуск возможен лишь в России, объясняя это красотой родной природы, отсутствием языкового барьера и общим ощущением безопасности. Затруднились дать однозначный ответ 24% участников исследования.

Патриотично настроенные россияне чаще всего считают идеальными местами для отдыха Сочи (17%) и Крым (16%). Санкт-Петербург выбрали бы 7% россиян. Курорты Краснодарского края назвали 6%. Для каждого двадцатого (5%) идеальный отпуск — это отпуск, проведённый дома, в родном городе. По 4% опрошенных назвали лучшим местом для отдыха Горный Алтай и Геленджик, по 3% — Анапу, озеро Байкал и Москву, 2% — Дальний Восток. Казань, Карелия, города Золотого кольца, Калининград, Нижний Новгород и другие интересные места страны привлекают в общей сложности 24% респондентов.

Чем выше доход респондентов, тем чаще они считают, что идеальный отпуск возможен только за рубежом. Тех, кто мечтает об отдыхе в России, больше всего среди опрошенных старше 45 лет (39%), а тех, кто грезит о каникулах за границей, — среди россиян от 25 до 34 лет (48%).

Называя страну для идеального заграничного отпуска, россияне чаще всего называли Турцию (9%), Испанию (8%) и Италию (7%). Достаточно часто упоминали также Таиланд (5%), Египет и Грецию (по 4%). По 3% опрошенных уверены, что идеальным был бы отпуск, проведенный в ОАЭ, США и Франции, по 2% — в Индонезии, Германии и на Кипре. 44% россиян признались, что лучше всего отдохнули бы в других странах — на Мальдивах, в Доминикане, на Кубе, в Японии, Австралии и так далее.

Женщины чаще мужчин считают идеальным местом для отпуска Турцию и Францию, мужчины — Таиланд, США и Кипр, говорится в исследовании SuperJob. 


Байкал туризм
 
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