В Улан-Удэ откроется выставка «Народные ремёсла России»

Кроме мастеров Бурятии, будут представлены работы со всей России



С 9 июня в Улан-Удэ начинает работать выставка «Народные ремёсла России» из фондов художественного музея имени Ц.С. Сампилова.



- На выставке можно будет увидеть уникальные произведения мастеров со всей России: золотую хохлому, кудринскую резьбу, дымковский промысел, гжельский фарфор, авторскую лаковую миниатюру Палеха и Федоскино, чукотскую цветную гравировку на моржовом клыке и якутскую резьбу по кости, - сообщает пресс-служба национального музея республики.



Бурятия будет представлена наиболее популярными видами народных промыслов. Основу экспозиции составят традиционные виды художественной обработки дерева и металла (ковка, чеканка, ювелирные изделия), художественная обработка мягкого материала. На выставке будут представлены работы мастеров по дереву: Энкеева Б.Д., Эрдынеева М.Б., Васильева Г.Г.; по металлу – Намсараева П.С.; кости – Чимитова Б.М. А также будет показано достояние Бурятии – гобелен из конского волоса, являющийся одним из ярких свидетельств возрождения национальных художественных традиций. Кроме этого, на выставке будут представлены старообрядческие тканые пояса и свадебные украшения эвенкийской невесты. Всего в экспозиции будет показано более 60 предметов.



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