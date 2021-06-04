На стеле обозначены города, куда уедут женщины после освобождения
В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ состоялось открытие стелы «Нулевой километр». Она появилась в честь 10-летия колонии, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
На стеле в разных направлениях вывешены указатели городов и регионов, в которые уедут женщины после освобождения. В данном случае колония берётся как точка отсчёта от учреждения до дома, как «нулевой километр». Фоном для памятника служит озеро Байкал.
По словам одной из осуждённых, дорога в тысячу километров начинается с первого шага.
- Этот «самый первый шаг» в новую жизнь станет решающим. Именно в колонии мы начинаем осознавать последствия своих поступков, а также взвешиваем свою жизнь и решаем, как мы хотим её изменить, - рассказывает женщина.
В женской колонии в Улан-Удэ появился «Нулевой километр»
Общество, Фото:
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