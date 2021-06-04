В женской колонии в Улан-Удэ появился «Нулевой километр»

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

На стеле обозначены города, куда уедут женщины после освобождения



В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ состоялось открытие стелы «Нулевой километр». Она появилась в честь 10-летия колонии, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



На стеле в разных направлениях вывешены указатели городов и регионов, в которые уедут женщины после освобождения. В данном случае колония берётся как точка отсчёта от учреждения до дома, как «нулевой километр». Фоном для памятника служит озеро Байкал.



По словам одной из осуждённых, дорога в тысячу километров начинается с первого шага.



- Этот «самый первый шаг» в новую жизнь станет решающим. Именно в колонии мы начинаем осознавать последствия своих поступков, а также взвешиваем свою жизнь и решаем, как мы хотим её изменить, - рассказывает женщина.

