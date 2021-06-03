 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 июня

02 июня

Популярное

Бурятский лама назвал «диету Будды» лучшей во время пандемии

Бурятский лама назвал «диету Будды» лучшей во время пандемии
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителям Бурятии рассказали, какие продукты наиболее полезны для лёгких, с точки зрения восточной медицины

Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) продолжает цикл любопытных публикаций, посвящённых буддийским верованиям и восточной медицине. На этот раз специалист рассказал о продуктах, полезных для лёгких.

- Считаются полезными для лёгких кумыс, мясо кабарги и дзерена, также лёгкие всех здоровых животных, особенно ягнёнка и козлёнка. Из растительности на первом месте стоит бамбуковая манна, получаемая из колен бамбука. Затем идут солодка, виноград, облепиха, костус, колеус, песчанка и термопсис. Хорошими помощниками в уничтожении бактерий, вирусов, в удалении мокроты, слизи из лёгких могут быть тыква, капуста брокколи, семечки подсолнуха, кабачок, длинный перец, корица, редька, ревень и сельдерей. Неплохи в этом и лук с чесноком. Цитрусовые, мёд, имбирь поднимают общий иммунитет, а последний ещё тонизируют кровоток, повышают температуру, - поделился Еши Намжил лама.

По его словам, организм лучше усваивает свой, местный продукт, выращенный в том же регионе, где живёт сам человек. В этом плане, по словам настоятеля Курумканского дацана, также полезны будут горячие мясные бульоны.

- Если от еды или от деятельности потеть, тогда вместе с потом будет удаляться и слизь из лёгких. Ещё рекомендую костный бульон и уху, они питательны и дадут сил гораздо больше, чем лимон, любой другой цитрус или имбирь, - рассказал лама.

Он добавил, что согласно восточной медицине, основным хорошим условием для излечения лёгких является уменьшение количества потребляемой пищи, т.е. снижение слизи и веса.

- Уверен, что так называемая диета Будды (двукратное питание в день – утром и в обед), является одним из лучших диет в дни пандемии. А для нас, буддистов, это может стать дополнительным стимулом последовать примеру Будды. Разумеется, мой совет только для тех людей, у кого есть избыточный вес, - рассказал Еши Намжил лама.

Также он призвал делать дыхательные упражнения, заниматься йогой – это будет хорошей профилактикой от различных болезней.

- Для дыхательных упражнений не требуется каких-то специальных помещений, какой-то формы одежды, тренажёров или атрибутики. Нужно лишь какое-нибудь сиденье, возвышающееся над полом минимум на 10 см и свежий воздух. Полноценное дыхание, т.е. полный вдох и выдох, очищает лёгкие от всего ненужного, тонизирует кровоток, сердечные мышцы, сосуды и даже может немного поднять гемоглобин. Буддийские физические упражнения – простирания, обходы и дыхательная йога – являются, пожалуй, лучшими. К тому же, они здорово очищают карму, - заключил Еши Намжил лама.

буддизм коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В улан-удэнской колонии психологи оценили сотрудников охраны
В улан-удэнской колонии психологи оценили сотрудников охраны
Общество, 03.06.2021
Состоялись специальные практические занятия
В Бурятии отец погибшей девушки подал апелляцию по делу Жамбалова
В Бурятии отец погибшей девушки подал апелляцию по делу Жамбалова
Общество, 03.06.2021
Семья сбитой насмерть девушки считает приговору Баиру Жамбалову слишком мягким
В Бурятии третий день нет лесных пожаров
В Бурятии третий день нет лесных пожаров
Общество, 03.06.2021
Жителей просят не разводить костры
В Улан-Удэ разгорелся спор о штрафах за парковку на газоне
В Улан-Удэ разгорелся спор о штрафах за парковку на газоне
Общество, 03.06.2021
Спор начал улан-удэнец, который считают, что его оштрафовали неправомерно
Мэр Улан-Удэ: Где нет дорог в городе, сделаем твёрдое покрытие из фрезерата
Мэр Улан-Удэ: Где нет дорог в городе, сделаем твёрдое покрытие из фрезерата
Общество, 03.06.2021
Фрезерованным асфальтом собираются покрыть 25 улиц города
В Бурятии выявили 92 новых случая коронавируса
В Бурятии выявили 92 новых случая коронавируса
Общество, 03.06.2021
Набравшая темп заболеваемость коронавирусом остаётся на высоком уровне
Байкал вошёл в топ-10 направлений вместо Крыма и Краснодарского края
Байкал вошёл в топ-10 направлений вместо Крыма и Краснодарского края
Общество, 03.06.2021
Специалисты определили, какие направления выбирают туристы для летнего отдыха в этом году вместо самых популярных курортов
В БГСХА будут готовить кадры для казачества
В БГСХА будут готовить кадры для казачества
Общество, 03.06.2021
Бурятский вуз вошёл в Ассоциацию университетов, реализующих казачий компонент
Иркутян приглашают на фестиваль уличных культур «Голос улиц»
Иркутян приглашают на фестиваль уличных культур «Голос улиц»
Общество, 03.06.2021
Авторы смогут воплотить свои идеи на различных объёмных фигурах
Эхириты соберутся на фестиваль в Усть-Ордынском округе
Эхириты соберутся на фестиваль в Усть-Ордынском округе
Общество, 03.06.2021
Мероприятие проведут в рамках культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан»
Иркутск примет чемпионат и первенство СФО по бильярду
Иркутск примет чемпионат и первенство СФО по бильярду
Общество, 03.06.2021
Ожидается приезд более 100 спортсменов из девяти регионов
В Улан-Удэ днём до +26 градусов
В Улан-Удэ днём до +26 градусов
Общество, 03.06.2021
Местами по Бурятии грозы с кратковременными дождями
В Бурятии состоится чемпионат по ловле на донную удочку.
В Бурятии состоится чемпионат по ловле на донную удочку.
Общество, 02.06.2021
Соревнования рыболовов проведут на Щучьем озере
В Забайкалье ребёнка назвали необычным именем
В Забайкалье ребёнка назвали необычным именем
Общество, 02.06.2021
Девочка по имени Николь родилась у жителей Александрово-Заводского района
В Иркутской области проходит фестиваль сельских театров
В Иркутской области проходит фестиваль сельских театров
Общество, 02.06.2021
Заключительный этап фестиваля-конкурса «Театральная деревня» состоится в посёлке Мишелёвка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^