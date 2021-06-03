Бурятский лама назвал «диету Будды» лучшей во время пандемии

Жителям Бурятии рассказали, какие продукты наиболее полезны для лёгких, с точки зрения восточной медицины



Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) продолжает цикл любопытных публикаций, посвящённых буддийским верованиям и восточной медицине. На этот раз специалист рассказал о продуктах, полезных для лёгких.



- Считаются полезными для лёгких кумыс, мясо кабарги и дзерена, также лёгкие всех здоровых животных, особенно ягнёнка и козлёнка. Из растительности на первом месте стоит бамбуковая манна, получаемая из колен бамбука. Затем идут солодка, виноград, облепиха, костус, колеус, песчанка и термопсис. Хорошими помощниками в уничтожении бактерий, вирусов, в удалении мокроты, слизи из лёгких могут быть тыква, капуста брокколи, семечки подсолнуха, кабачок, длинный перец, корица, редька, ревень и сельдерей. Неплохи в этом и лук с чесноком. Цитрусовые, мёд, имбирь поднимают общий иммунитет, а последний ещё тонизируют кровоток, повышают температуру, - поделился Еши Намжил лама.



По его словам, организм лучше усваивает свой, местный продукт, выращенный в том же регионе, где живёт сам человек. В этом плане, по словам настоятеля Курумканского дацана, также полезны будут горячие мясные бульоны.



- Если от еды или от деятельности потеть, тогда вместе с потом будет удаляться и слизь из лёгких. Ещё рекомендую костный бульон и уху, они питательны и дадут сил гораздо больше, чем лимон, любой другой цитрус или имбирь, - рассказал лама.



Он добавил, что согласно восточной медицине, основным хорошим условием для излечения лёгких является уменьшение количества потребляемой пищи, т.е. снижение слизи и веса.



- Уверен, что так называемая диета Будды (двукратное питание в день – утром и в обед), является одним из лучших диет в дни пандемии. А для нас, буддистов, это может стать дополнительным стимулом последовать примеру Будды. Разумеется, мой совет только для тех людей, у кого есть избыточный вес, - рассказал Еши Намжил лама.



Также он призвал делать дыхательные упражнения, заниматься йогой – это будет хорошей профилактикой от различных болезней.



- Для дыхательных упражнений не требуется каких-то специальных помещений, какой-то формы одежды, тренажёров или атрибутики. Нужно лишь какое-нибудь сиденье, возвышающееся над полом минимум на 10 см и свежий воздух. Полноценное дыхание, т.е. полный вдох и выдох, очищает лёгкие от всего ненужного, тонизирует кровоток, сердечные мышцы, сосуды и даже может немного поднять гемоглобин. Буддийские физические упражнения – простирания, обходы и дыхательная йога – являются, пожалуй, лучшими. К тому же, они здорово очищают карму, - заключил Еши Намжил лама.



