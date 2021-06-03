Новая школа должна решить проблему третьей смены
В Улан-Удэ заключён контракт на строительство школы на 250 мест. Новое образовательное учреждение будет располагаться вблизи СОШ №32 по улице Жердева.
На сегодняшний день заключён контракт с подрядной организацией «Дом 2000» на разработку проектной документации и строительство школы. Объект планируют построить до конца 2022 года.
- Сейчас подрядная организация разрабатывает проект, по которой будет построена школа. Строительство нового образовательного учреждения позволит решить проблему третьей смены в нескольких школах города, - прокомментировал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
На строительство школы из федерального, республиканского и городского бюджетов выделено около 386 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
В Октябрьском районе Улан-Удэ построят школу на 250 мест
Общество, Фото:
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