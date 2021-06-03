Иркутск примет чемпионат и первенство СФО по бильярду

Ожидается приезд более 100 спортсменов из девяти регионов



В Иркутске в бильярдном клубе «Меткий» с 16 по 21 июня пройдут открытые чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по бильярдному спорту. По предварительным данным, участие в соревнованиях примут более 100 спортсменов из девяти регионов.



В первенстве предусмотрены три возрастные категории: девочки и мальчики до 13 лет, юноши и девушки 13-16 лет, юниоры и юниорки 16-21 год. В чемпионате будут состязаться мужчины и женщины старше 18 лет. Юные спортсмены до 13 лет будут играть в свободную пирамиду, все остальные участники – в динамичную, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



- От Приангарья на соревнованиях выступят спортсмены из Иркутска, Ангарска, Шелехова и Усолья-Сибирского, в том числе воспитанники отделения бильярдного спорта областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта». Среди них уже есть победители и призёры первенств Сибири прошлого года, - рассказал вице-президент федерации бильярдного спорта Иркутской области Владимир Верешня.



Программа соревнований



Первенство



16 июня (день заезда и регистрации участников)

12:00-15:00 - Регистрация участников



17 июня

10:00 – Жеребьёвка

10:30 – Открытие соревнований

11:00 – Начало игр предварительного этапа



18 июня

9:00 – Разминка

10:00 – Начало игр финального этапа

18:00 – Церемония закрытия. Награждение участников



Чемпионат



18 июня (день заезда и регистрации участников)

17:00-19:00 – Регистрация участников

19:30 – Жеребьёвка



19 июня

10:00 – Открытие соревнований

10:30 – Начало игр предварительного этапа



20 июня

9:00 – Разминка

10:30 – Начало игр предварительного этапа



21 июня

14:00 – Разминка

15:00 – Полуфиналы у мужчин и женщин

17:00 – Финалы у мужчин и женщин

19:00 – Церемония закрытия. Награждение участников



Возрастное ограничение 0+