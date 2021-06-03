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Иркутск примет чемпионат и первенство СФО по бильярду

Иркутск примет чемпионат и первенство СФО по бильярду
Общество,  Фото:pixabay.com
Ожидается приезд более 100 спортсменов из девяти регионов

В Иркутске в бильярдном клубе «Меткий» с 16 по 21 июня пройдут открытые чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по бильярдному спорту. По предварительным данным, участие в соревнованиях примут более 100 спортсменов из девяти регионов.

В первенстве предусмотрены три возрастные категории: девочки и мальчики до 13 лет, юноши и девушки 13-16 лет, юниоры и юниорки 16-21 год. В чемпионате будут состязаться мужчины и женщины старше 18 лет. Юные спортсмены до 13 лет будут играть в свободную пирамиду, все остальные участники – в динамичную, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

- От Приангарья на соревнованиях выступят спортсмены из Иркутска, Ангарска, Шелехова и Усолья-Сибирского, в том числе воспитанники отделения бильярдного спорта областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта». Среди них уже есть победители и призёры первенств Сибири прошлого года, - рассказал вице-президент федерации бильярдного спорта Иркутской области Владимир Верешня.

Программа соревнований

Первенство

16 июня (день заезда и регистрации участников)
12:00-15:00 - Регистрация участников

17 июня
10:00 – Жеребьёвка
10:30 – Открытие соревнований
11:00 – Начало игр предварительного этапа

18 июня
9:00 – Разминка
10:00 – Начало игр финального этапа
18:00 – Церемония закрытия. Награждение участников

Чемпионат

18 июня (день заезда и регистрации участников)
17:00-19:00 – Регистрация участников
19:30 – Жеребьёвка

19 июня
10:00 – Открытие соревнований
10:30 – Начало игр предварительного этапа

20 июня
9:00 – Разминка
10:30 – Начало игр предварительного этапа

21 июня
14:00 – Разминка
15:00 – Полуфиналы у мужчин и женщин
17:00 – Финалы у мужчин и женщин
19:00 – Церемония закрытия. Награждение участников

Возрастное ограничение 0+
Иркутск бильярд чемпионат СФО первенство СФО спорт
 
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