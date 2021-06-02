Ситуация с лесными пожарами в Бурятии лучшая за 10 лет

В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка



В Бурятии вторые сутки нет лесных пожаров.



- За прошедшие сутки лесных пожаров в республике не обнаружено, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 70 лесных пожаров общей площадью чуть больше 1 000 га. Это самые низкие показатели на начало июня в Бурятии за последние 10 лет. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано в 3,5 раза больше лесных пожаров на площади 72,4 тысячи га.



Между тем, по данным Гидрометеоцентра Бурятии, в Бичурском и Северо-Байкальском районах ожидается высокий, 4 класс пожарной опасности. Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности:



- не бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;

- не употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

не оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;

- не заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя;

- не курить и не пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- не выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны – 20-44-44.







