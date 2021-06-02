Осуждённые сделали видеозвонки
В рамках празднования Дня защиты детей в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ осуждённые поздравили своих детей с праздником.
Они записали видеооткрытки с поздравлениями, смонтировали стихотворение Александра Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» с собственной озвучкой, а также поздравили ребятишек посредством видеозвонков.
Также в колонии прошёл конкурс детских рисунков, в котором приняли участие дети осуждённых, сообщили в УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые из колонии поздравили своих детей
Общество, Фото:
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