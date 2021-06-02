В Улан-Удэ осуждённые из колонии поздравили своих детей

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённые сделали видеозвонки



В рамках празднования Дня защиты детей в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ осуждённые поздравили своих детей с праздником.



Они записали видеооткрытки с поздравлениями, смонтировали стихотворение Александра Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» с собственной озвучкой, а также поздравили ребятишек посредством видеозвонков.



Также в колонии прошёл конкурс детских рисунков, в котором приняли участие дети осуждённых, сообщили в УФСИН по Бурятии.



