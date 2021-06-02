Гидрологическая обстановка на реках стабилизировалась
Режим повышенной готовности, действовавший в связи с высоким риском подтопления ряда населённых пунктов в Иркутской области, отменён. Уровни воды во всех реках региона стабильно снижаются, угрозы для населённых пунктов нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Оперативные группы и спасательные отряды МЧС возвращаются в места постоянной дислокации. На местах остаются силы и средства подразделений местных пожарно-спасательных гарнизонов.
По состоянию на утро 1 июня, уровень реки Белая в районе села Инга Черемховского района снизился на 18 см и составляет 292 см при критической отметке 420 см.
Уровень реки Ии в городе Тулун снизился на 83 см и составляет 625 см при критической отметке 730 см. В верховьях Ия продолжает падать – в районе посёлка Аршан Тулунского района её уровень снизился за сутки на 29 см. Река Кирей в районе села Уйгат снизилась до 284 см при критической отметке 350 см, уровень реки Икей в селе Икей составляет 313 см при критической отметке 430 см.
Уровень реки Бирюсы также продолжает снижаться. В районе Шиткино он упал на 11 см и в настоящее время составляет 528 см при критическом уровне 570 см.
Подтопленных участков дорог нет.
В Иркутской области отменили режим повышенной готовности
Общество, Фото:
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