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В Улан-Удэ продлили запрет на прогулки по лесу

В Улан-Удэ продлили запрет на прогулки по лесу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Законно отдохнуть можно только в трёх местах

В Улан-Удэ продлён запрет на въезд в городские леса, прежде действовавший до 1 июня.

- Распоряжением администрации Улан-Удэ со 2-го по 22 июня запрещается пребывание граждан в городских лесах, въезд в них транспортных средств, проведение определённых видов работ. Исключением являются работы, проводимые специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Под запретом разведение костров в лесах, сжигание порубочных остатков, мусора и сухой травы. Распространяется ограничение и на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в границах лесов Улан-Удэ.

Ограничен въезд транспортных средств, за исключением тех, которые задействованы для охраны лесов от пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.

Законно отдохнуть можно только на островах Комсомольский, Богородский и на футбольном поле на Верхней Берёзовке.

Также гражданам разрешается пользоваться сквозными проездами на дорогах общего пользования, посещать базы отдыха, стадионы, детские оздоровительные лагеря, здравницы, места проведения общегородских массовых мероприятий. 

Патрули будут работать в городских лесах не только по будням, но и по выходным и в праздничные дни.

19 апреля в Бурятии был введён особый противопожарный режим. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.
Лес
 
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