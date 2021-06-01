В Улан-Удэ бассейн ФСК закроют на месяц

С 15 июля по 16 августа в нём пройдут ежегодные профилактические работы



В Улан-Удэ стал известен график работы бассейна в физкультурно-спортивном комплексе в летний период. Об этом сообщила пресс-служба ФСК.



Бассейн не будет работать в следующие дни:

- 7 июня - санитарный день, закрыт до 16:30;

- 12 июля - санитарный день, закрыт на весь день;

- с 15 июля по 16 августа – закрыт на ежегодные профилактические и ремонтные работы.



Напомним, в мае бассейн физкультурно-спортивного комплекса был закрыт во время проведения чемпионата России по вольной борьбе среди женщин.

