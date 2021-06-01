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В Улан-Удэ бассейн ФСК закроют на месяц

В Улан-Удэ бассейн ФСК закроют на месяц
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С 15 июля по 16 августа в нём пройдут ежегодные профилактические работы

В Улан-Удэ стал известен график работы бассейна в физкультурно-спортивном комплексе в летний период. Об этом сообщила пресс-служба ФСК.

Бассейн не будет работать в следующие дни:
- 7 июня - санитарный день, закрыт до 16:30;
- 12 июля - санитарный день, закрыт на весь день;
- с 15 июля по 16 августа – закрыт на ежегодные профилактические и ремонтные работы.

Напомним, в мае бассейн физкультурно-спортивного комплекса был закрыт во время проведения чемпионата России по вольной борьбе среди женщин.
Улан-Удэ спорт ФСК бассейн ремонт
 
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