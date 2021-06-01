С 15 июля по 16 августа в нём пройдут ежегодные профилактические работы
В Улан-Удэ стал известен график работы бассейна в физкультурно-спортивном комплексе в летний период. Об этом сообщила пресс-служба ФСК.
Бассейн не будет работать в следующие дни:
- 7 июня - санитарный день, закрыт до 16:30;
- 12 июля - санитарный день, закрыт на весь день;
- с 15 июля по 16 августа – закрыт на ежегодные профилактические и ремонтные работы.
Напомним, в мае бассейн физкультурно-спортивного комплекса был закрыт во время проведения чемпионата России по вольной борьбе среди женщин.
В Улан-Удэ бассейн ФСК закроют на месяц
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На первенстве города спортсмены завоевали 24 медали
Площадь возгораний по сравнению с прошлым годом уменьшилась в 42 раза
С 15 июля по 16 августа в нём пройдут ежегодные профилактические работы
Спортсмены преодолели 50 км грунтовых дорог в районе Шаманских гор
Вода появится в восемь часов вечера
Спортсмен получил приз за волю к победе
Людмиле Воронцовой нужно выиграть два поединка в Париже
Двукратным чемпионом республики стала команда «Багатур»
Военнослужащие заняли первое место на всех этапах
Следующими стартами для спортсменов станет командный чемпионат России
Традиционное российско-монгольское учение направлено на борьбу с международным терроризмом
Акция «Да здравствует детство!» была посвящена Дню защиты детей
В конкурсе участвовали более 200 детей
В прошлом году полицейские составили 15 протоколов
В мэрии заверяют, что шлагбаумы просили установить местные жители