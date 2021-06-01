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В Тункинском нацпарке Бурятии впервые встретили живого фазана

В Тункинском нацпарке Бурятии впервые встретили живого фазана
Общество,  Фото:предоставлено Тункинским нацпарком
12 лет назад местный житель нашёл в нацпарке останки фазана

31 мая при плановых работах на пожарном разрыве государственные инспекторы Тункинского национального парка неподалёку от дороги обнаружили фазана. Фазан спокойно сидел в одиночестве и клевал траву. Когда инспекторы попытались ближе подойти к птице, фазан отлетел на небольшое расстояние, приземлился и скрылся в лесу. 

- Пытались подойти поближе, но он заметив нас, взлетел и скрылся среди деревьев. К себе нас не подпустил. Первый раз за все время работы встретили в лесу фазана, - рассказал государственный инспектор Александр Бобков.

- На фотографии самец обыкновенного фазана. Это вторая известная нам регистрация фазана в нацпарке за последние 12 лет. Ранее в 2009 году местный житель нашёл останки птицы, определённые как самец фазана, подвид установить не удалось. Ближайшие точки местообитания фазана – это восток Забайкальского края, северо-восток Монголии, также есть две изолированные популяции на западе и юге Монголии. Хотя фазан и ведёт оседлый образ жизни, но при определённых условиях могут перемещаться на значительные расстояния. Нельзя исключать и то, что в обоих случаях птицы могли быть завезены человеком, - прокомментировал научный сотрудник отдела науки и экопросвящения Лопсон Базаров.

Тункинский национальный парк разыскивает владельцев фазана.

- Если у кого-то из местных жителей недавно сбежал на волю фазан - знайте с ним все хорошо, - обратились к жителям представители Тункинского нацпарка.

национальный парк птицы
 
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