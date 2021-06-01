В Бурятии снайперы учатся уничтожать беспилотники

Стрельба по БЛА условного противника ведётся на дальности до 1,5 км



В Бурятии снайперские пары танкового соединения Восточного военного округа приступили к освоению стрельбы по беспилотным летательным аппаратам условного противника из укрытий. Тренировки начались в рамках нового периода обучения совместно с расчётами многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» на полигоне Бурдуны.



Снайперы вели стрельбу по БЛА на дальности до 1,5 км. Облачность, установившаяся над полигоном, осложняла ведение наблюдения за целями. Благодаря ей беспилотники сливались с окружающей средой и становились едва заметными.



- По замыслу мероприятия БЛА условного противника, пытающиеся вести разведывательную деятельность, обнаружены с помощью радиолокационных станций задолго до их подлёта к военным объектам. Информация о них поступила на пульт дежурного, затем снайперы оперативно выдвинулись на заранее подготовленные позиции, - сообщили в пресс-службе ВВО.

