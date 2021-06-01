Также осуждённые вырастили рассаду цветов
В теплице, расположенной на территории колонии-поселения № 3, собрали первый урожай редиса, салата, лука и укропа. Зелень и овощи были высажены в феврале на площади 190 квадратных метров.
Также осужденные вырастили рассаду цветов, которая вместе с газоном высажена на территории, прилегающей к учреждению.
- Выращенный урожай поступает в столовую учреждения для организации питания осужденных, а также реализуется сотрудникам и местному населению, - отметили в УФСИН России по Бурятии.
В колонии Улан-Удэ собрали первый урожай
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Стали известны подробности новой премии в области развития бурятского языка
12 лет назад местный житель нашёл в нацпарке останки фазана
40 саженцев сосны, берёзы, акации и черемухи были высажены в центре села Хуртэй Кижингинского района
Также осуждённые вырастили рассаду цветов
Лесники оставили животному немного еды
Мероприятие пройдёт, как и было запланировано изначально, в Ацагате
Малыша в мусорный контейнер выкинул отец
Это предварительные итоги голосования
Обращения принимают диспетчеры службы «112»
«Первый раз за всё время работы встретили в лесу фазана», - поделился госинспектор
Улан-Удэнский горсовет депутатов провёл День открытых дверей
На вырученные деньги от продажи телефона он планировал купить билет в Забайкалье
Причина пожара – неосторожность при курении
За сутки составлено 102 протокола о нарушениях мер профилактики коронавируса
Финал конкурса красоты прошёл в Новосибирске