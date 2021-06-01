В колонии Улан-Удэ собрали первый урожай

Общество, Фото: пресс-служба УФСИН России по Бурятии

Также осуждённые вырастили рассаду цветов



В теплице, расположенной на территории колонии-поселения № 3, собрали первый урожай редиса, салата, лука и укропа. Зелень и овощи были высажены в феврале на площади 190 квадратных метров.



Также осужденные вырастили рассаду цветов, которая вместе с газоном высажена на территории, прилегающей к учреждению.



- Выращенный урожай поступает в столовую учреждения для организации питания осужденных, а также реализуется сотрудникам и местному населению, - отметили в УФСИН России по Бурятии.

