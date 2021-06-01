В Забайкальском крае раскрыто убийство младенца

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Малыша в мусорный контейнер выкинул отец



В Могоче полицейские установили женщину, которая три года назад родила мальчика и выбросила его в мусорный бак.



В 2018 году на мусорном полигоне вблизи города было обнаружено тело новорождённого ребёнка, завернутого в полиэтиленовый пакет. Экспертиза установила, что мальчик родился живым. Было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».



Мусор с телом малыша был привезён с улицы города, на которой располагаются частные и многоквартирные дома. Проводилась сплошная проверка женщин в районе предполагаемого проживания матери ребёнка. Образцы биологического материала полицейскими были взяты у 6500 жительниц Могочи, по ним назначено свыше 500 различных экспертиз, в том числе ДНК. Преступление оставалось нераскрытым.



В мае этого года участковый Надежда Шипицына, работая на административном участке, получила информацию о возможной причастности к преступлению 33-летней местной жительницы. У неё были взяты необходимые биологические образцы, которые подтвердили её родство с найденным малышом.



От подозреваемой получены признательные показания.



На учёте по беременности она не состояла. По словам женщины, после родов в домашних условиях её муж, который умер в 2019 году, вынес ребёнка в мусорный контейнер. Подозреваемая воспитывает двоих детей. На профилактических учётах семья не состояла, в поле зрения правоохранительных органов не попадала, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



