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В Забайкальском крае раскрыто убийство младенца

В Забайкальском крае раскрыто убийство младенца
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Малыша в мусорный контейнер выкинул отец

В Могоче полицейские установили женщину, которая три года назад родила мальчика и выбросила его в мусорный бак.

В 2018 году на мусорном полигоне вблизи города было обнаружено тело новорождённого ребёнка, завернутого в полиэтиленовый пакет. Экспертиза установила, что мальчик родился живым. Было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Мусор с телом малыша был привезён с улицы города, на которой располагаются частные и многоквартирные дома. Проводилась сплошная проверка женщин в районе предполагаемого проживания матери ребёнка. Образцы биологического материала полицейскими были взяты у 6500 жительниц Могочи, по ним назначено свыше 500 различных экспертиз, в том числе ДНК. Преступление оставалось нераскрытым.

В мае этого года участковый Надежда Шипицына, работая на административном участке, получила информацию о возможной причастности к преступлению 33-летней местной жительницы. У неё были взяты необходимые биологические образцы, которые подтвердили её родство с найденным малышом.

От подозреваемой получены признательные показания.

На учёте по беременности она не состояла. По словам женщины, после родов в домашних условиях её муж, который умер в 2019 году, вынес ребёнка в мусорный контейнер. Подозреваемая воспитывает двоих детей. На профилактических учётах семья не состояла, в поле зрения правоохранительных органов не попадала, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 

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