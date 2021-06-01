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В Улан-Удэ в голосовании за объекты благоустройства лидирует сквер «Зодчий»

В Улан-Удэ в голосовании за объекты благоустройства лидирует сквер «Зодчий»
Общество,  Фото:pixabay.com
Это предварительные итоги голосования

Минстрой России подвёл предварительные итоги голосования по благоустройству общественных территорий. На утро 1 июня стали известны предварительные данные в трёх муниципальных образованиях: Улан-Удэ, Северобайкальске и Муйском районе. В столице Бурятии лидируют в голосовании сквер «Зодчий», следом идёт бульвар «Сиреневый».

За сквер «Зодчий» проголосовало более 22 тысяч жителей. Второе место занял бульвар «Сиреневый» на улице Октябрьской. За него проголосовало 17 тысяч жителей. Далее идут Гостиные ряды, за них отдано 16 тысяч голосов и сквер «Яблоневый» - 3 тысячи голосов.

Всероссийское голосование по выбору общественных территорий завершилось в воскресенье, 30 мая. Территории-победители будут благоустроены на средства нацпроекта «Жильё и городская среда».

Голосование проходило на единой федеральной платформе https://3.gorodsreda.ru/. Чтобы система убедилась в том, что голос оставляет живой человек, нужно было или ввести свои ФИО и действующий номер телефона, или войти с помощью подтверждённой учётной записи портала госуслуг. Также проголосовать можно было и в личном кабинете платформы обратной связи портала госуслуг, которая взаимодействует с платформой. В этом случае учётная запись тоже должна быть подтверждённой.

- По сообщению минстроя РФ, специалисты платформы в режиме онлайн следили за картиной голосования и предпринимали необходимые меры для того, чтобы отбор территорий был честным и объективным. Так, были случаи, когда при регистрации указывались ненастоящие данные. Встречались такие сочетания фамилии, имени и отчества, как «Ьвьыдвь Омвлцдвьал Ьалыдыд», «Гражданин Гражданский», «Петров Сидр Викторович», «Ь О Л». Подобные ФИО не учитываются системой как настоящие. Помимо этого, антифрод-системой платформы было успешно пресечено несколько попыток «накруток» и хакерских атак, - пояснили в мэрии Улан-Удэ.

В связи с этим, окончательные результаты с учётом исключения недостоверных данных будут подведены спустя несколько дней после окончания голосования, когда завершится проверка всей поступившей информации.

- До 10 июня министром России и АНО «Диалог» будут подведены итоги голосования. На сегодня мы имеем только предварительные результаты, - отметил министр строительства Бурятии Николай Рузавин.

Столица Бурятии участвует в нацпроекте «Жильё и городская среда» с 2017 года. Ежегодно благоустраиваются общественные территории и десятки дворов. На данный момент уже отремонтированы 219 дворовых и семь общественных территорий. Красивыми и современными стали парк им. Д.Ж. Жанаева, бульвар Карла Маркса, скверы «Кристалл», «Молодёжный» и «Заречный», площадь Славы, в 2020 году преобразился сквер «Ровесникам, ушедшим в бой». 
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