Бегуны из Бурятии завоевали «серебро» на «Кубке Федерации»

Следующими стартами для спортсменов станет командный чемпионат России
У легкоатлетов открылся летний спортивный сезон. Первые соревнования «Кубок Федерации» прошли в городе Сочи 29 мая.
Бурятию на соревнованиях представляли спортсмен центра спортивной подготовки Николай Вербицкий и Оксана Котыхова. Оба выступали на дистанции 800 метров.
В борьбе за первое место Николай Вербицкий уступил всего 12 сотых секунды победителю Кубка Сергею Дубровскому, придя к финишу с результатом 1:48.96.
Оксана Котыхова в своём забеге также показала второе время – 2:07.66.
- По времени забегов видно, что для первого старта это неплохие результаты. Будем надеяться, что в дальнейшем наши спортсмены будут занимать более высокие места, - прокомментировал выступление спортсменов главный тренер по лёгкой атлетике ЦСП Павел Яковлев.
Следующими стартами, где примут участие бурятские легкоатлеты, станут командный чемпионат России, который пройдёт в Брянске (10-11 июня), предолимпийский чемпионат России в Чебоксарах (23-27 июня) и первенство России среди U20 в Уфе (29 июня-1 июля). Об этом сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.
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