Жители Бурятии могут сообщить о нарушениях антиковидного режима

Обращения принимают диспетчеры службы «112»



Неравнодушные граждане могут стать общественными контролёрами соблюдения мер профилактики организациями торговли, общепита и сферы услуг. Обращения от жителей принимают диспетчеры службы «112».



- Обращения граждан диспетчерская служба передаёт контрольным органам для организации профилактических мероприятий. За весь период действия противоэпидемических мер, с 25 марта 2020 года по сегодняшний день, на номер 112 от жителей республики поступило 591 сообщение о нарушениях антиковидных мер, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



По Улан-Удэ и районам республики ежедневно работают мобильные группы. Они проводят рейды и в вечернее время. С начала работы оперштаба по профилактике коронавируса в Бурятии контролёрами составлено свыше 15 тысяч протоколов об административных правонарушениях.







