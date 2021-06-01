В Тункинском нацпарке Бурятии обнаружили фазана

Общество, Фото: национальный парк «Тункинский»

«Первый раз за всё время работы встретили в лесу фазана», - поделился госинспектор



31 мая при плановых работах на пожарном разрыве госинспекторы Аршанского инспекторского участка неподалеку от дороги обнаружили фазана. Фазан спокойно сидел в одиночестве и клевал траву. При попытке ближе подойти к птице фазан отлетел на небольшое расстояние, приземлился и скрылся в лесу.



- Пытались подойти поближе, но он заметив нас, взлетел и скрылся среди деревьев. К себе нас не подпустил. Первый раз за всё время работы встретили в лесу фазана, - рассказывает Александр Бобков, государственный инспектор.



- На фотографии самец обыкновенного фазана. Это вторая известная нам регистрация фазана в нацпарке за последние 12 лет. Ранее в 2009 местным жителем были найдены останки птицы, определённые как самец фазана, подвид установить не удалось. Ближайшие точки местообитания фазана - это восток Забайкальского края, северо-восток Монголии, также есть две изолированные популяции на западе и юге Монголии. Хотя фазан и ведёт оседлый образ жизни, но при определённых условиях они могут перемещаться на значительные расстояния. Нельзя исключать и то, что в обоих случаях птицы могли быть завезены человеком, - прокомментировал научный сотрудник отдела науки и экопросвящения Лопсон Базаров.



«Если у кого-то из местных жителей недавно сбежал на волю фазан – знайте, с ним всё хорошо», - отметили в пресс-службе Тункинского национального парка.

