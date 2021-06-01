5 июня гонка-критериум пройдёт на центральных улицах города
В Иркутске на бульваре Гагарина 5 июня состоится открытая всероссийская массовая велосипедная гонка «День велосипедиста». Гонка-критериум начнётся в 10:00 в районе здания Иргиредмета.
В начале будут проходить спортивные заезды. В них примут участие велогонщики Иркутской области в трёх возрастных группах: девушки и юноши 13-14, 15-16 и 17 лет и старше. Затем с 11:00 начнётся регистрация на детские заезды, в которых могут принять участие все желающие на велосипедах и велобегах. С 12:00 начнутся заезды для детей 3, 4, 5 и 6 лет.
- Победителям и призёрам в каждом детском заезде будут вручаться медали и призы. Каждый ребёнок, участвующий в соревнованиях, получит памятную медаль. Для детей предусмотрена культурно-развлекательная программа с конкурсами, на площадке будут работать аниматоры. Мы хотим провести большой спортивный праздник и приглашаем родителей и детей присоединиться к нему, - отметил вице-президент Федерации велосипедного спорта Иркутской области Юрий Киселёв.
Гонка-критериум будет проводиться по центральным улицам: бульвар Гагарина, улица Карла Маркса, затем по улицам 5-й Армии, Свердлова, и финишировать участники будут на бульваре Гагарина. Движение транспорта на этих дорогах будет закрыто с 9:30.
- Каждый участник соревнований должен представить в комиссию по допуску следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, справку от врача о допуске к соревнованиям, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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Иркутск присоединится к всероссийской велогонке
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