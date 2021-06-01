В Улан-Удэ старшеклассники на один день стали депутатами

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнского горсовета депутатов

Улан-Удэнский горсовет депутатов провёл День открытых дверей



1 июня для старшеклассников гимназии № 14 прошла деловая игра «Сессия Улан-Удэнского городского совета депутатов».



Сессия прошла под председательством заместителя председателя горсовета Анатолия Белоусова. В работе приняли участие депутаты Дмитрий Сигачёв и Беликто Цыбиков.



На обсуждении первого вопроса повестки, который касался внесения изменений в перечень наказов избирателей, депутаты-школьники задали вопросы о строительстве стадиона своей школы, поставили на контроль вывоз бытового мусора на округе № 2.



- По двум следующим вопросам депутаты-школьники выступили с проектами, известные своей сложностью и спорностью ситуации. Законотворческие инициативы касались организации раздельного сбора твердых бытовых отходов в городе и надлежащего контроля за собаками, - отметили в пресс-службе Улан-Удэнского горсовета депутатов.



После сессии учащийся 10 класса гимназии № 14 Тимур Володин, который принял активное участие в игре, поделился своими впечатлениями.



- Оказалось, что именно так я себе и представлял. Это сложно и в то же время стало понятно, что всё проходит просто. В принципе, надо рассуждать логически, во-первых, как бюджет, во-вторых, надо думать со стороны человеческого фактора и со стороны государства, это всегда так должно быть, - сказал он.



После деловой игры для ребят провели экскурсию по зданию и подарили памятные сувениры.



