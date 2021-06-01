На вырученные деньги от продажи телефона он планировал купить билет в Забайкалье
Днём 30 мая в полицию с заявлением о краже сотового телефона обратилась 82-летняя улан-удэнка. Незнакомец вынул гаджет стоимостью 17 тысяч рублей из кармана её куртки, когда женщина была в подъезде.
Вскоре задержали 36-летнего жителя Иркутской области.
Выяснилось, что мужчина приехал по делам в Улан-Удэ из Иркутской области. Около магазина познакомился с мужчиной, и они стали распивать спиртное. Во время застолья иркутянин приметил выходящую из магазина пожилую женщину, у которой из кармана виднелся телефон и пошёл за ней. В подъезде мужчина отвлёк пенсионерку разговором, в это время он и присвоил телефон себе.
Гаджет мужчина сбыл в скупку, а на вырученные деньги планировал приобрести билет в Забайкальский край. Однако уехать он не успел – был задержан полицейскими на вокзале.
Сотовый телефон изъят сотрудниками полиции. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Житель Иркутской области украл телефон у 82-летней улан-удэнки
Общество, Фото:
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