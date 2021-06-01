Однако в течение года вокруг очага возникновения будут действовать ограничения
На территории Читы в очаге возникновения африканской чумы свиней (АЧС) постановлением губернатора Забайкальского края отменены карантинные мероприятия. Об том рассказал руководитель краевой ветеринарной службы Андрей Лим.
- 28 мая в очаге возникновения АЧС завершён весь комплект ветмероприятий. Но, согласно ветеринарным правилам, на территории очага и в радиусе 20-ти километров от него ограничения будут действовать ещё год, - пояснил Андрей Лим.
В течение года на территории эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения сохраняются следующие ограничения: запрет на вывоз, ввоз и реализацию свиней, а также свинины домашнего убоя, не прошедшей термическую обработку при температуре более 70 градусов.
В краевой ветеринарной службе напомнили об ответственности жителей, не сдавших добровольно свиней и свинину. В случае обнаружения животных в подсобных хозяйствах владельцев ждёт административное наказание.
Из-за возникновения очага вируса АЧС было изъято 2,5 тысячи голов свиней и 6,8 тонны свинины. Сумма ущерба составила более 27 миллионов рублей, сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
В Чите отменили карантин по африканской чуме свиней
Общество, Фото:
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