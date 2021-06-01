В Бурятии нет лесных пожаров

В республике действует особый противопожарный режим



За прошедшие сутки в Бурятии лесных пожаров не обнаружено, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Только за прошедшие сутки выявлено 34 нарушения правил пожарной безопасности. Всего с начала года выявлено более 1000 нарушений правил пожарной безопасности.



В республике введён особый противопожарный режим. До установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:



- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;

- заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя;

- курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.

