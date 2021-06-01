Укусы зарегистрированы во всех районах республики
По данным на 1 июня, в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 682 человека, из них 215 детей. Это на 38 % ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Почти половина всех случаев укусов клещей зарегистрированы в населённых пунктах, на собственных приусадебных участках. Укусы зарегистрированы во всех районах республики, в Северобайкальске и в лечебно-профилактических учреждениях Улан-Удэ.
От клещевого вирусного энцефалита запланировано привить более 77 тысяч человек. На данный момент привито более 53 тысяч человек. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Дети прививаются бесплатно.
В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – на скорую, в поликлинику центральной районной больницы, а жителям Улан-Удэ - в приемное отделение (филиал республиканской клинической инфекционной больницы) по адресу: ул. Загородная, д. 56.
Клещи покусали более 680 жителей Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В республике действует особый противопожарный режим
Законодательная инициатива касается только жителей ДФО
Укусы зарегистрированы во всех районах республики
Послеоперационный период прошёл без осложнений
За один день в Бурятии развернули более 100 новых ковидных коек
Магазин обязан продать товар по цене, указанной на ценнике
«Мы живём в потрясающем и волшебном месте», - отмечает Алина Намсараева
Чемпионат состоялся в Хабаровске
Надпись на мемориальной доске Анатолию Андрееву исправили
Только за один день проверили порядка 300 пассажиров
Специалисты ответили на семь главных вопросов о вакцинации от коронавируса
В их числе и Великобритания
Чемпионат проходил в Рязани
Сотрудники музея покажут весь цикл стрижки овец и связанные с ней ритуалы
Республиканские соревнования состоятся в Мухоршибирском районе