Клещи покусали более 680 жителей Бурятии

Укусы зарегистрированы во всех районах республики



По данным на 1 июня, в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 682 человека, из них 215 детей. Это на 38 % ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Почти половина всех случаев укусов клещей зарегистрированы в населённых пунктах, на собственных приусадебных участках. Укусы зарегистрированы во всех районах республики, в Северобайкальске и в лечебно-профилактических учреждениях Улан-Удэ.



От клещевого вирусного энцефалита запланировано привить более 77 тысяч человек. На данный момент привито более 53 тысяч человек. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Дети прививаются бесплатно.



В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – на скорую, в поликлинику центральной районной больницы, а жителям Улан-Удэ - в приемное отделение (филиал республиканской клинической инфекционной больницы) по адресу: ул. Загородная, д. 56.

