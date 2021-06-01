Спортсмены преодолели 50 км грунтовых дорог в районе Шаманских гор
30 мая в Бурятии состоялись первые в этом сезоне соревнования по кросс-кантри. Чемпионат и первенство республики по маунтинбайку, кросс-кантри марафон «Победа» и старты среди детей и любителей прошли в районе урочища Тологой в Иволгинском районе.
Для самых юных любителей маунтинбайка и новичков была подготовлена несложная кольцевая 700-метровая трасса, по которой детям до 14 лет было необходимо проехать 5 кругов, детям старше 14 и взрослым – 10 кругов.
Победителями у мальчиков до 12 лет стал Билдагаров Семён, 2 место – Лех Роман, 3 место – Балданов Евгений. У девочки до 12 лет первое место заняла Климова Полина, 2 место – Янькова Катя, 3 место - Балданова Катя. Среди мальчиков старше 14 лет и новичков мужчин первым был Билдагаров Павел, 2 место – Дашидондоков Тамир, 3 место - Арданов Евгений. У девочек старше 14 лет и новичков женщин первенствовала Чимитова Сарюна, 2 место – Афанасьева Екатерина, 3 место - Турбянова Алина.
По предварительным данным, на первом этапе чемпионата и первенства Бурятии первое место среди юниоров занял Афанасенко Никита, среди женщин – Назарчук Анастасия, у мужчин – Купцов Алексей, у ветеранов – Курышев Илья. Об этом сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий «Байкальский экстрим».
В Бурятии стартовал чемпионат республики по кросс-кантри
Общество, Фото:
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