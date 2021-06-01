Магазин обязан продать товар по цене, указанной на ценнике
Многим знакома ситуация, когда на полке в магазине указана одна цена товара, а на кассе этот товар пробивают по другой цене, которая чаще всего выше указанной на ценнике. Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии объясняет, что в таком случае покупатель имеет право требовать продать товар по той цене, которая указана на ценнике.
Обычно продавцы объясняют, что не успели поменять ценник, так как у них много работы. Однако законодательством предусмотрено, что продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре (в том числе, о его цене).
Право потребителя на получение информации установлено статьей 10 закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», пунктом 3 правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденных постановлением правительства РФ от 31.12.2020 № 2463. При этом цена за вес или единицу реализуемого товара должна быть указана на ценнике.
Кроме того, в Гражданском Кодексе Российской Федерации есть понятие оферта, т.е. задокументированное предложение. В магазинах ценник вместе с товаром является именно публичной офертой, и продавец обязан продать покупателю товар по цене, которая в этой оферте указана.
Покупателю, попавшему в такую ситуацию, необходимо обратиться к администратору магазина, сообщить ему о данной ситуации и попросить продать товар по цене, указанной на ценнике. Если вы уже расплатились за товар, и только после заметили ошибку, магазин всё равно обязан вернуть вам разницу в цене между чеком и ценником.
Что делать, если ценники перепутаны? Например, под сливочным маслом расположен ценник от йогурта. В таком случае персонал магазина должен исправить ошибку. Для этого необходимо обратиться к продавцу с требованием об устранении недостатков.
Жителям Бурятии напомнили, что делать, если цена на ценнике и на кассе отличается
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