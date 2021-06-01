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В Улан-Удэ принимаются работы на новую фотовыставку

В Улан-Удэ принимаются работы на новую фотовыставку
Общество,  Фото:pixabay.com
Выставка направлена на демонстрацию фотографии как предмета творчества и средство самовыражения

8 июня в Улан-Удэ откроется фотовыставка «Взгляд. Just now». Выставка пройдёт в центре современного искусства и направлена на демонстрацию фотографии как предмета творчества, фотографию как средство самовыражения и диалога со зрителем.

Желающие могут прислать свои работы, если они сняты на зеркальный или цифровой фотоаппарат. Также фото должно соответствовать следующим техническим параметрам: цветовая коррекция, композиционное решение, формат JPEG или PNG, качество фотографии 2835×3602 пикселей, допускается художественная обработка.

Приветствуется тема города Улан-Удэ, концептуальные, оригинальные фотографии по следующим тематическим направлениям:
- Портрет;
- Чёрно-белая фотография;
- Архитектура;
- Стоп-кадр;
- Фэшн-фото;
- Этническая фотография;
- Концептуальная фотография;
- Предметная фотография;
- Фото животных и природы;
- Фото рабочего процесса.

Возраст молодых участников до 35 лет. Категория мастеров от 35 лет и старше. Заявки принимаются до 5 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

Возрастное ограничение 0+
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