В Улан-Удэ принимаются работы на новую фотовыставку

Выставка направлена на демонстрацию фотографии как предмета творчества и средство самовыражения



8 июня в Улан-Удэ откроется фотовыставка «Взгляд. Just now». Выставка пройдёт в центре современного искусства и направлена на демонстрацию фотографии как предмета творчества, фотографию как средство самовыражения и диалога со зрителем.



Желающие могут прислать свои работы, если они сняты на зеркальный или цифровой фотоаппарат. Также фото должно соответствовать следующим техническим параметрам: цветовая коррекция, композиционное решение, формат JPEG или PNG, качество фотографии 2835×3602 пикселей, допускается художественная обработка.



Приветствуется тема города Улан-Удэ, концептуальные, оригинальные фотографии по следующим тематическим направлениям:

- Портрет;

- Чёрно-белая фотография;

- Архитектура;

- Стоп-кадр;

- Фэшн-фото;

- Этническая фотография;

- Концептуальная фотография;

- Предметная фотография;

- Фото животных и природы;

- Фото рабочего процесса.



Возраст молодых участников до 35 лет. Категория мастеров от 35 лет и старше. Заявки принимаются до 5 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.



Возрастное ограничение 0+

