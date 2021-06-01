Бурятская певица посвятила клип родному краю









Пользователи восторгаются работой в социальной сети:



«Очень красивая песня и клип. Алина, вы молодец»

«Шикарная работа! Душевно так по-нашему. Ты молодец!!! Очень красиво!!!»

«Какой кайф. Представляю, как было холодно, но клип исключительно тёплый, солнечный»

«Какая красотища»

«Умница»





Певица Алина Намсараева представила новый клип на песню «Солнечный край». Красочный ролик и композиция посвящены Бурятии.- Песня написана в сентябре 2018, и это клип, о котором я долго мечтала и денежку копила. Тут вся моя любовь к нашей Бурятии и людям! Мы живём в потрясающем и волшебном месте, о котором можно петь песни и писать стихи бесконечно!!! Горжусь своей Родиной и всеми нами. Хотелось именно сделать доброе и красивое видео с людьми, каждым из которых восхищаюсь и бесконечно люблю, - пишет вокалистка в социальной сети.В клипе певица предстаёт в красивых нарядах на фоне Байкала, леса и гор. В композиции же рассказывается, что Бурятия – это «степной, таёжный и многоликий» край, что в республике в дружбе и согласии живут многие народы и т.д.