Чемпионат состоялся в Хабаровске
В Хабаровске, в учебно-спортивном центре Дальневосточной государственной академии физической культуры, состоялся чемпионат Восточного округа войск национальной гвардии РФ по служебному биатлону и лёгкой атлетике. Четыре дня спортсмены из 19 команд, представляющие территориальные управления и войсковые части округа, соревновались в различных дисциплинах, в числе которых служебный биатлон, смешанная эстафета и кросс.
По результатам соревнований в командном первенстве команда управления Росгвардии по Бурятии заняла первое место, набрав наибольшее количество баллов.
- Мужская и женская команды сил специального назначения управления Росгвардии заняли первые места в кроссе на 3 и 5 километров. В смешанной кросс-эстафете (4 х 1,5 км) спортсмены Бурятии также завоевали золото, показав лучшее время 28,21 минут, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Победители и призёры были награждены грамотами, медалями и кубками.
Росгвардейцы Бурятии выиграли чемпионат Восточного округа
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Мы живём в потрясающем и волшебном месте», - отмечает Алина Намсараева
Чемпионат состоялся в Хабаровске
Надпись на мемориальной доске Анатолию Андрееву исправили
Только за один день проверили порядка 300 пассажиров
Специалисты ответили на семь главных вопросов о вакцинации от коронавируса
В их числе и Великобритания
Чемпионат проходил в Рязани
Сотрудники музея покажут весь цикл стрижки овец и связанные с ней ритуалы
Республиканские соревнования состоятся в Мухоршибирском районе
Среди призёров есть представители Забайкальского края, Москвы и Монголии
Мероприятие проведут 5 июня
Маленьким горожанам пожелали хорошо отдохнуть и завести новых друзей
Днём по республике +7, +12, местами до +17
Общество, 31.05.2021
Автомобильное движение во время проведения велогонки на Спиртзаводском тракте будет перекрыто
Общество, 31.05.2021
Мероприятие проведут для юных забайкальцев