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Росгвардейцы Бурятии выиграли чемпионат Восточного округа

Росгвардейцы Бурятии выиграли чемпионат Восточного округа
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Чемпионат состоялся в Хабаровске

В Хабаровске, в учебно-спортивном центре Дальневосточной государственной академии физической культуры, состоялся чемпионат Восточного округа войск национальной гвардии РФ по служебному биатлону и лёгкой атлетике. Четыре дня спортсмены из 19 команд, представляющие территориальные управления и войсковые части округа, соревновались в различных дисциплинах, в числе которых служебный биатлон, смешанная эстафета и кросс.

По результатам соревнований в командном первенстве команда управления Росгвардии по Бурятии заняла первое место, набрав наибольшее количество баллов.

- Мужская и женская команды сил специального назначения управления Росгвардии заняли первые места в кроссе на 3 и 5 километров. В смешанной кросс-эстафете (4 х 1,5 км) спортсмены Бурятии также завоевали золото, показав лучшее время 28,21 минут, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Победители и призёры были награждены грамотами, медалями и кубками.
спорт Росгвардия служебный биатлон
 
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