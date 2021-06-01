Россия возобновит авиасообщение с девятью странами

В их числе и Великобритания



Россия с 10 июня на взаимной основе возобновит авиасообщение с девятью государствами, сообщает РИА Новости.



Будут восстановлены регулярные полеты в Австрию (Москва — Вена, два раза в неделю), Венгрию (Москва — Будапешт, два раза в неделю), Ливан (Москва — Бейрут, один раз в неделю).



Помимо этого, возобновится авиасообщение с Люксембургом (Москва — Люксембург, один раз в неделю), Маврикием (Москва — Порт-Луи, два раза в неделю), Марокко (Москва — Рабат, два раза в неделю), Хорватией (Москва — Загреб, два раза в неделю), а также чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва — Тирана один раз в неделю.



Ограничения на полеты в Великобританию решено не продлевать, со 2 июня возобновятся рейсы Москва — Лондон (трижды в неделю).

