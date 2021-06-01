Бурятию накроют дожди

Днём по республике +7, +12, местами до +17



По данным Бурятского гидрометцентра, 1 июня по республике: ночью по северной половине, днём на большей части территории дожди, в горных районах с мокрым снегом, местами сильные осадки. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 17-22 м/с. Температура ночью +1, +6, местами до 0,-2, заморозки, по юго-западным и северным районам до -3,-7, днём +7, +12, местами до +17, по крайнему северу до +21.



В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём дождь, временами сильный. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём порывы 15-20 м/с. Температура ночью +2, +4, днём +7, +9.

