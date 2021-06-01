Горсовет Улан-Удэ поздравил с Днём защиты детей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Маленьким горожанам пожелали хорошо отдохнуть и завести новых друзей



Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил юных жителей столицы Бурятии с Днём защиты детей. В поздравлении говорится:



«Дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем замечательный праздник – Международный день защиты детей – а это значит, что у вас начались каникулы, наступило время, когда вы можете на время забыть о школе и заняться любимым делом.



От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета желаю вам с пользой провести это лето, хорошо отдохнуть и завести новых друзей. А мамам и папам, бабушкам и дедушкам – бывать чаще со своими детьми и внуками, всегда поддерживать их во всех начинаниях.



Крепкого вам здоровья, счастья и всего самого доброго! С праздником!»



