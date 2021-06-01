В Бурятии определят чемпионов по спортивному ориентированию

Республиканские соревнования состоятся в Мухоршибирском районе
5 июня на лыжной базе в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии пройдёт чемпионат республики по спортивному ориентированию. Личные соревнования проведут в дисциплине «кросс-классика».
К участию допускаются участники из муниципальных образований Бурятии и других регионов РФ по возрастным категориям, соответствующих годов рождения: М12 (Мальчики 2009 г.р. и младше), Ж12 (Девочки 2009 г.р. и младше), М14 (Юноши до 15 лет 2007-2008 гг.р.), Ж14 (Девушки до 15 лет 2007-2008 гг.р.), М16 (Юноши до 17 лет 2005-2006 гг.р.), Ж16 (Девушки до 17 лет 2005-2006 гг.р.), М18 (Юноши до 19 лет 2003-2004 гг.р.), Ж18 (Девушки до 19 лет 2003-2004 гг.р.), М (Мужчины 2004 г.р. и старше), Ж (Женщины 2004 г.р. и старше), М40 (Мужчины 40-49 лет), Ж40 (Женщины 40-49 лет), М50 (Мужчины 50-59 лет), Ж50 (Женщины 50-59 лет), М60 Мужчины (60 лет и старше), Ж60 (Женщины 60 лет и старше), Новички (начинающие спортсмены всех возрастов).
Расписание
10:00-11:30 – Регистрация участников, выдача чипов и нагрудных номеров
13:00 – Начало соревнований для групп МЖ 12, 14, 16, 18, мужчины, женщины
13:45 – Начало соревнований для групп МЖ 40, 50, 60, новички
15:00 – Окончание соревнований
15:20 – Награждение
Победители и призёры в личном зачёте награждаются памятными призами, медалями и дипломами. Об этом сообщает федерация спортивного ориентирования РБ.
Возрастное ограничение 0+
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