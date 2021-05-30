Первый телеканал на бурятском языке начал вещание

30 мая, в день Республики Бурятия, в Улан-Удэ запустил вещание первый круглосуточный телеканал на бурятском языке. «Буряад ТВ» начал трансляцию передач в 12 часов по местному времени, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Представителей телеканала, зрителей и всех жителей республики с историческим событием поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Уважаемые земляки, дорогие зрители! Я хочу всех поздравить в этот замечательный день с тем, что наш телеканал открывается! Мы долго к этому шли и, наконец, пришли. Пусть этот канал будет интересен, востребованным всеми, пусть его смотрят круглые сутки, пусть все присоединяются к богатой бурятской культуре. Урагшаа! – отметил Алексей Цыденов.
Он также подчеркнул, что событие является знаковым, ведь именно сегодня отмечается 98 лет со дня образования республики.
- Россия большая страна, и сила её в многообразии. И когда каждый народ, составляющий большую страну, сохраняет свою идентичность, уникальность, самобытность, историю, это и создаёт многообразие в целом. Бурятия с тысячелетней историей, богатейшей культурой должна сохранять свою идентичность, ведь глобализация размывает границы общения, это влияет на сохранение языков народов мира. А если создавать, условия, когда люди с интересом и желанием будут погружаться в язык, культуру, то это, безусловно, поспособствует сохранению. И наша задача, задача телеканала состоит в том, чтобы создать интересный, востребованный контент, который хотелось бы смотреть носителям языка, а у тех, кто не говорит (на бурятском), появился стимул выучить, - заявил глава Бурятии.
После слов приветствия и поздравлений начался обратный отсчёт перед запуском эфира канала в кабельной сети «Ростелекома» (платформа Wink) на 750 кнопке и в интернете - на сайте www.buryad.tv. С июня «Буряад ТВ» начнёт вещание ещё в двух кабельных сетях: ПАО МТС и АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Стрела Телеком/Дом.ру Улан-Удэ).
- Этот знаменательный момент произошёл! В этот день первый бурятский канал впервые вышел в эфир. Это очень волнительный момент для всех нас, для моей команды, мы долго готовились. Это большой праздник. Ещё раз хочу сказать всем спасибо! – заявил руководитель «Буряад ТВ» Виталий Раднаев.
Глава Бурятии и гости мероприятия посетили студии телеканала.
«Буряад ТВ» будет вещать 168 часов в неделю - 24 часа все семь дней недели. Лицензия универсальная и позволяет выпускать информационные, развлекательные, спортивные, детские и культурно-просветительские телепередачи.
Телеканал призван создать обширную языковую среду и улучшить речевую, языковую, учебно-познавательную сферы, а также развивать профессиональную этническую журналистику. Проекты и передачи рассчитаны на зрителей разных возрастов.
25 мая Роскомнадзор выдал лицензию на вещание первому бурятскому национальному телеканалу.