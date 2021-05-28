В Бурятии фотоловушки зафиксировали росомаху, барсуков и танцы медведей

В Байкальском заповеднике получены новые интересные результаты работы фотоловушек. Весна этого порадовала новыми кадрами: с потеплением пробудились от зимнего сна бурый медведь и барсук, в объектив фотоловушки попался ещё один скрытный зверь – росомаха.- После проверки камеры, установленной на одной из мониторинговых точек, в объективе фотоловушки позировал барсук. Увидеть этого осторожного и скрытного зверя в дикой природе это большая редкость. В этом году животные отметились 11 апреля 2021 года – позже, чем в прошлом году. Это говорит о том, что весна этого года затяжная, и животным приходится с трудом добывать корм для пропитания. На кадрах видно, как животное после пробуждения от зимнего сна разгребает снег на приваде, которая заложена ещё с зимы, чтобы животные смогли не только «передать привет» в объектив фотоловушки, но и полакомиться вкусным обедом. Впервые на мониторинговой точке отмечено 2 барсука одновременно. Во-первых, это подтверждает, что мы сохраняем животных, а во-вторых, можно подсмотреть интересные кадры из жизни этого скрытного вида. Один барсук терпеливо поджидает очередь, чтобы полакомиться вкусным кусочком, и при подходе к приваде получает отпор, но после второй попытки всё же ему удаётся подойти и немного откусить «сладкий кусок пирога», - сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.Камера, установленная на мониторинговой точке по реке Переёмная, зафиксировала интересные кадры из жизни бурого медведя. На видео были представлены первые снимки медведей (14 апреля), когда они пробудились от зимнего сна в этом году. Здесь на мониторинговой точке заложена привада, и медведи уже несколько лет сюда приходят за первой порцией лакомства. На видео видно, что снега ещё очень много и животным трудно найти себе пищу самостоятельно. Первые снимки, как и в прошлые годы, говорят о низкой активности зверя, он с трудом достаёт из-под груды снега приваду и уходит с пищей.- Если просмотреть весь видеоряд интереснейших кадров из жизни этих крупных хищников, вы сможете увидеть, что эту мониторинговую точку посещает как минимум 3 разных особи. Из кадров прошлых лет мы знаем, что медвежата 2018 года из «многодетной семьи» (их было трое у одной медведицы), регистрировались ещё осенью 2020 года и отмечались иногда по две особи, а иногда по три. Сейчас на кадрах эти медвежата уже большие, им теперь уже по три года, но в этот раз в объектив фотоловушки их попало только двое, - пояснили сотрудники заповедника.А ещё на фотоловушках зарегистрированы редкие кадры с «танцующими» медведями. Звери используют деревья как маркерные, таким образом, они общаются между собой, подают знак другим особям о своём пребывании на данном участке.Также в этом году в заповеднике получили уникальные кадры ещё одного скрытного зверя – росомахи. Фоторегистратором, установленным на приваде для медведя в долине реки Переёмной, она была заснята 19 марта. Научные сотрудники заповедника подчеркнули, что росомаха редко встречается на северном макросклоне хребта Хамар-Дабан. Как правило, ежегодно по результатам зимних маршрутных учётов отмечается несколько её следов в долинах рек, а визуальные встречи с ней исключительно редки.- Росомаха в сутки может проходить до 50 км в поисках пищи. За последние 5 лет, согласно результатам зимних маршрутных учётов, на всей территории Байкальского заповедника насчитывается в среднем около 10 особей росомахи. При такой низкой численности вероятность появления её в створе объектива фоторегистратора – большая удача! – рассказали в заповеднике. - На видео в поведении росомахи прослеживается процесс поиска пищи под снегом: обнюхивает место привады, роет снег, но не находит съестного и в течение двух минут уходит из поля зрения. Это пока единственная встреча росомахи в зимний период, зарегистрированная в банке данных материалов с фоторегистраторов Байкальского заповедника, начиная с 2010 года.В настоящее время эти и другие видеосюжеты из жизни представителей фауны Байкальского заповедника размещены на официальном Youtube-канале природоохранного учреждения.